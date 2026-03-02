El regreso

La derecha "no extrema" se ha puesto en cabeza de la rogativa para la vuelta a España del rey emérito. Canta una saeta Aznar, tras peregrinar al dorado autoexilio, y al poco arranca con el paso Feijóo, tomando como pretexto la desclasificación de papeles del 23F. Puesto que el emérito es un ciudadano español libre para fijar domicilio, no hay nada que objetar; pero el argumento usado es falaz, pues en los papeles publicados no hay novedades, ni el menor dato que ayude a despejar las incógnitas que existan. Y existen, aunque, como incógnitas que son, solo alimenten sospechas. Para cualquiera que se haya metido a fondo en el asunto, cuando Javier Cercas dice que sobre el 23F ya se sabe todo y lo demás son bulos, está dando cuenta de que él no se ha metido a fondo. No es lo mismo la buena literatura que la buena historia. La historia tiene sus derechos, caramba, y también sus deberes.