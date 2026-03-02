Opinión
El regreso
La derecha "no extrema" se ha puesto en cabeza de la rogativa para la vuelta a España del rey emérito. Canta una saeta Aznar, tras peregrinar al dorado autoexilio, y al poco arranca con el paso Feijóo, tomando como pretexto la desclasificación de papeles del 23F. Puesto que el emérito es un ciudadano español libre para fijar domicilio, no hay nada que objetar; pero el argumento usado es falaz, pues en los papeles publicados no hay novedades, ni el menor dato que ayude a despejar las incógnitas que existan. Y existen, aunque, como incógnitas que son, solo alimenten sospechas. Para cualquiera que se haya metido a fondo en el asunto, cuando Javier Cercas dice que sobre el 23F ya se sabe todo y lo demás son bulos, está dando cuenta de que él no se ha metido a fondo. No es lo mismo la buena literatura que la buena historia. La historia tiene sus derechos, caramba, y también sus deberes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partido del Sporting se suspende por una emergencia médica
- Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
- Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses