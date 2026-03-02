–¡Fute! ¡Fute!

–Pá, que soi yo.

–¿Qué faes ahí, Jose Manuel?

–Soi therian.

–¿Qué yes qué, ho?

–Ye una identidá espiritual, pá. Siento una conexión felina…

–¿Con quién?

–Cola vida.

–¡Josín, baja de la silla, nun me toques los…!

–Un respeto, papa. Toi explorando quién soi.

–Y yo tamién, nun te fastidia. Qué me vas contar…

–Miau.

–¡Cagonrós! ¿A quién maté yo?

–Miau.

–Marcha tu madre con otru, tengo la vida fecha un sudoku y tú convertíu en Garfield…

–Miau.

–¡Deja yá de miagar, Jose Manuel, que paeces un Pokémon triste! Y camina normal, que me tas dando ansiedá.

–Los humanos camináis erguidos por imposición social.

–¡Home, pa eso evolucionamos! ¿Qué pasa, que tú nun yes humanu?

–Nunca lo fui, pero non lo quisisteis ver.

–¿Cómo ye, ho?

–¿Recuerdes cómo m’espurría de pequeñu?

–Claro, yo pensaba que queríes ser porteru. ¡El nuevu Ablanedo!

–Na guardería llamábenme’l bigotes…

–Teníes dos años, Jose Manuel.

–Sí, pero siempre me dijiste que yera más raru que los gatos y que solo apaecía a la hora de comer.

–¡Baja, Josín! ¡Que te doi cola zapatiella, eh!

–¿Por qué crees que pasaba’l día sentáu frente al ordenador?

–Coño, porque yes informáticu.

–Non, pá, pa vigilar el ratón.

–¡Ai, la madre que te…!

–Miau.

–Calla y vístite, que voi llevate al psicólogu.

–Nun necesito un psicólogu.

–¿Qué necesites?

–Una ventana soleyera.

–¡Puf! Tu madre y yo sacrificándonos pa que fueras a la universidá y ahora date por ponete a maullar.

–Nun lo entendéis porque sois otra generación.

–¡Nun muevas la cola, Jose, y habla con propiedá!

–Ye algo profundo, pá, una identidá. N’internet hai miles como yo.

–¡Buo! Tu madre desaparez y yo aquí, solín, con un gatu adolescente…

–Solo pido que m’escuches y nun me juzgues.

–¿Y si te subes a la nevera a les trés de la mañana?

–Háblamoslo, papa, nun pasa nada.

–¡Ai, Mariamor, vaya matu que me dexasti! Qué felices yéramos cuando te dicía: "¡Cierra la puerta, vida, que s’escapa’l gatu!". ¡Vaya matu! n

