Bien ta lo que bien entama

El Gobiernu asturianu, xunto con delles instituciones, acaba d’anunciar una iniciativa pa intentar poner una muria que torne l’argayu progresivu del usu del asturianu (asturianu y eo-naviego) y ayude a una mayor estima de la llingua como bien cultural y identitariu.

El documentu, denomáu “Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviego 2026-2030”, iniciativa de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, contién 245 midides “pa qu’usar les nuestres llingües seya dalgo cotidiano”. Eses midides abarquen l’ámbitu alministrativu, el comercial, el de los medios de comunicación, la enseñanza, la cultura y l’ociu, la xuventú, ente otros.

La iniciativa tien un soporte llegal, la Llei 1/1998 d’Usu y Promoción del Bable/Asturianu, que desendolca l’artículu 4º del Estatutu, pegollu onde s’asitia tol entramáu llegal que sirve pa defender l’asturianu, los derechos de los sos falantes y, asina mesmo, los instrumentos de promoción y conocimientu ente la sociedá.

El títulu d’esti artículu puede sorprender, pero nun ye una confusión. Dende 1998 hasta güei, dende l’Alministración fízose muncho menos de lo que se pudo p’aprovechar les posibilidaes qu’ofrez la citada llei. Incluso, dalgunes llexislatures, lo menos posible. Resulta inconcebible, por exemplu, el tratamientu de la toponimia o’l que la radio y la televisión pública nun tenga l’asturianu como un instrumentu normal de comunicación, por solo apuntar dos datos.

Ye verdá que, na realidá, l’asturianismu movióse siempre nel mundu la irrealidá y de la falta compromisu, pensando que, hasta que nun llegase’l santu advenimientu, la oficialidá, nada nun valía un res. Y tocántenes a la consideranza que la Llei mereció por parte del asturianismu prefiero que falen la caridá y el silenciu.

En tou casu, lo que necesita l’asturianu ye exemplaridá. Lo primero, la televisión y la radio, pero non en requexos, sinón nos espacios normales. Y lo segundo, la exemplaridá de los políticos: nun veo yo que falen munchu asturianu los que dicen que tán a favor.