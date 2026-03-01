La confusa niebla atravesada por un rayo de sol se vuelve perla irisada ¡Iluminémosla!

LA NUEVA ESPAÑA nos anunció que Portugal va a convertir al puerto de Leixões (Porto) en la cabecera del Noroeste Ibérico. Ellos lo preparan para volverlo en el polo marítimo de nuestra macroregion. Eso a corto plazo cambiará el equilibrio del territorio. A largo, convertirá a Portugal en la referencia portuaria de la península.

Unas pinceladas nos muestran que:

La red logística mundial se fundamenta en unos grandes corredores marítimos que, después, como la sangre por las venas, llega a todo el cuerpo.

Ella en el entorno de la península tiene varios ejes. Uno el que, a través del Canal de Suez, va hacia Asia. Otro es el oeste que va hacia América y el Pacífico. Pasado el Estrecho de Gibraltar ambos confluyen y se encaminan hacia Ouessant, entrada al Canal de la Mancha. El tercero es el recientemente abierto del Ártico que acorta decisivamente la geopolíticamente insegura ruta de Suez.

En el esquema peninsular hay dos grandes puertos Hub, Algeciras y Sines. Otros con grandes áreas tras ellos: Barcelona, Bilbao y Leixoes. Y otros especializados: Setúbal y Vigo (automoción) Gijón (graneles) Huelva y Cartagena (energía) Los demás se articulan en este marco. Con el regreso del Ártico las posibilidades de Leixoes para convertirse en el puerto Hub del norte aumentan dentro de un escenario en el que el tráfico terrestre con África pasa por la Península.

Dicho lo anterior, el que un puerto triunfe frente a su competencia depende de una serie de factores:

Su productividad, que se refleja tanto en mover a precio más barato, como en generar valor añadido, como en captar tráficos diversificados, como en crear nuevas líneas marítimas, como en aumentar su hinterland terrestre. Ello implica capacidad para construir las instalaciones necesarias para las nuevas actividades.

Su conectividad con itinerarios marítimos regionales y globales.

Su distancia a los nodos de la red marítima.

Su papel como uno de esa red. que mejora cuantas mas líneas van a un puerto determinado.

Su sinergia con los puertos próximos-

Sus calados y la calidad de las instalaciones, que determinan su capacidad.

Las características de su zona próxima, cuya economía es el fundamento de su potencial futuro.

Sus comunicaciones terrestres, por carretera, ferrocarril y otros medios. que le facilitan tanto competir, como expandir su hinterland.

La coordinación del sistema portuario, fundamento para generar una espiral de crecimiento. Tomamos este punto para iniciar los análisis concretos, dado que el sistema portuario portugués está muy coordinado, lo que se opone al español cuya unidad fue rota por el nefasto pacto del Majestic.

El puerto de Leixoes tiene, sobre la base de una gran agilidad logística, financiera y administrativa.una eficiencia magnífica que lo hace muy competitivo. En ese contexto posee una red marítima importante que se va consolidando al ganarse la confianza del sector. Su situación geográfica es favorable hacia el sur pero no con respecto al norte pues el recorrido hacia el Canal de la Mancha es 492 millas (298 desde Gijón) Su tráfico total es de 14,8m/tn. Es una potencia en mercancía general al mover 700.000 teus de contenedores, que intenta subir al millón. Para conseguirlo está ampliando su Terminal Norte, con muelles de 860 m. y calados de 15 m. Lo hace desde una base territorial con una población de 3,5 millones de habitantes.que comprende a los distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real y Bragança, Es la zona más dinámica de Portugal con industria variada desde la agrícola a la I+D+i tras pasar por la automoción, el metal mecánico, la textil… todos motores de la nación. Él tiene también una magnífica accesibilidad terrestre, tanto por carretera (con la red de autovías hacia Lisboa, España y el interior) como por ferrocarril hacia el interior industrial, Lisboa y Galicia, lo que abre a través de la línea Vigo León una conexión, tanto con toda Castilla León como con Europa. Una nueva terminal ferroviaria dentro del puerto aumentará su cuota modal.

Leixoes quiere consolidarse como nodo principal para los 14 millones de habitantes situados en Portugal y el norte de España, lo que le llevará después a ser el puerto hub atlántico del Noroeste.

El puerto de Vigo mueve 5,6 m/tn y 280.000 teus, posee buenas conexiones marítimas y está un poco más al norte (67 millas). Tiene problemas de calado y la ventaja de la mencionada conexión ferroviaria que desde León lo une a la red europea, autopista ferroviaria incluida. Posee una base poblacional de 1,2 m/ha pues, aunque Galicia tiene 2,7, hay una descoordinación absoluta con Coruña-Ferrol-

Pontevedra es uno de los territorios más industriales y diversificados del noroeste, con la automoción (Stellantis) naval, pesca y conservas… El puerto de Vigo tiene limitaciones de suelo y una potente plataforma logística en Salvaterra. Está en competencia directa con Leixoes, pero este avanza con mayor rapidez: por eso, si no acelera sus inversiones, afronta un riesgo de fuga de tráficos

El puerto de A Coruña mueve 13,8 m/t, fundamentalmente graneles líquidos 9,4 m/t, sólidos, 3,77 m/t. Gestiona poca mercancía general, 464.765 tn, pues no tiene infraestructura potente para ella, ni terminal de contenedores. Es un puerto con calados magníficos.

Avilés mueve 4,7m/tn año y Gijón 15,6, de ellos solo 280.000 teus, pues Gijón-Avilés está ligado a la Industria pesada e intensiva, (Arcelor Mittal. AZSA) de la que es muy dependiente. Desde antes de acabado, el nuevo puerto gijones, fracasó como uno granelero gigantesco. Por eso se implantó la Zalia. para cambiar de horizontes: estos no se abrieron: hasta la autopista del mar fracaso por desidia. Tampoco se resolvieron los accesos viarios al puerto y en cuánto a los ferroviarios estamos fuera de la red europea con el aplauso de nuestras autoridades que ahora muestran su satisfacción por el miserable tren que se está haciendo entre Campomanes y los Puertos: una infraestructura que no cumple con las características estándar europeas.

La mencionada Zalia, sin un criterio de gestión, ha desaparecido como tal, tras mostrar el gobierno asturiano un nulo interés en que nuestra tierra forme parte de las cadenas logísticas mundiales, dado que, al decidir convertirla en un polígono industrial más para industrias cualesquiera que podrían ir en cualquier parte, ha suprimido esa Zona, que vertebraría a la mar con la tierra y daría un valor añadido a las mercancías.

Por eso de momento no podemos competir (pese a nuestra situación e imbatibles calados) como puerto hub, ni tampoco Asturias es capaz de generar actualmente la oferta y la demanda necesaria para mantener los tráficos de un gran puerto, ni tiene tampoco una red logística terrestre ni es un vértice de una marítima. Como construirlo lleva un tiempo, hay que empezar y, buscar, a la vez una diversificación: esta recientemente se ralentizó.

Objetivamente y ante nuestra inacción el final provisional de esta batalla dependerá únicamente de la capacidad de expansión de la ciudad Portuense..

Por ello si queremos sobrevivir lo primero es revertir la actual situación ferroviaria crítica, después resolver los accesos terrestres y crear una ZAL pues, reiteramos, hemos matado a la actual.

Ademas necesitamos una gestión responsable y competente para sacar a nuestro puerto de su parálisis, sin subordinarlo a ventajas populistas coyunturales:

Si no lo hacemos, la batalla está perdida porque las inercias de la logística mundial van a acelerar nuestro proceso de marginación. Por eso es dramática la confusión, asi como la falta de tensión. de unión y de acción común;

Acción que ahora no se ve, ni entre los políticos, ni en la sociedad civil: