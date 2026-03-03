Opinión | En corto y por derecho
Paraíso sin "therians"
Asturias no admite falsificaciones. El Paraíso Natural presume de serlo porque hay fauna de verdad. Se puede ver un oso real, o te puedes cruzar con un raposu o un melandru. Por ejemplo, en Teverga, uno de los concejos oseros. Allí los plantígrados van a la miel y los lobos muerden. Por eso un bar ha colgado un cartel: "¡Prohibido therians! Si tienes instintos animales, déjalos en la puerta". En Asturias casi no hay constancia de ese fenómeno que amplifican tanto las redes; esos "therians", personas que se sienten perros –u otros animales– y actúan como tales. De hecho, este pasado fin de semana había una supuesta quedada "therian" en el parque de Los Patos de Navia y, salvo que se sintieran imperceptibles microbios o actuaran como tortugas que no llegaron a tiempo, allí solo estaban los patos de verdad. Y hablando de ánades, el único síntoma de "therianismo" asturiano hasta la fecha –ya reseñado por este plumilla– es el del creador de contenido mierense que ha popularizado eso de "patos, patos": Omaruco. Él dice sentirse un gato. En realidad, le gusta más el techno que un ovillo de lana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros