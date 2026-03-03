Paraíso sin "therians"

Asturias no admite falsificaciones. El Paraíso Natural presume de serlo porque hay fauna de verdad. Se puede ver un oso real, o te puedes cruzar con un raposu o un melandru. Por ejemplo, en Teverga, uno de los concejos oseros. Allí los plantígrados van a la miel y los lobos muerden. Por eso un bar ha colgado un cartel: "¡Prohibido therians! Si tienes instintos animales, déjalos en la puerta". En Asturias casi no hay constancia de ese fenómeno que amplifican tanto las redes; esos "therians", personas que se sienten perros –u otros animales– y actúan como tales. De hecho, este pasado fin de semana había una supuesta quedada "therian" en el parque de Los Patos de Navia y, salvo que se sintieran imperceptibles microbios o actuaran como tortugas que no llegaron a tiempo, allí solo estaban los patos de verdad. Y hablando de ánades, el único síntoma de "therianismo" asturiano hasta la fecha –ya reseñado por este plumilla– es el del creador de contenido mierense que ha popularizado eso de "patos, patos": Omaruco. Él dice sentirse un gato. En realidad, le gusta más el techno que un ovillo de lana.