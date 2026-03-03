Opinión | El trasluz
Terminaciones nerviosas
Estaba dándole vueltas a una frase que no terminaba de funcionar cuando un ruido mínimo se coló en mi pensamiento: el chasquido seco de la cucharilla de café contra el plato. No era fuerte, ni molesto. Simplemente estaba ahí. Y por un instante, el pensamiento se detuvo. La plenitud del choque entre el metal y la cerámica lo llenó todo. Luego, el café descendió por el centro de mi cuerpo con una lentitud precisa, reconocible. Algo tibio avanzando. El estómago emitió una señal de gratitud. Todo funcionaba. No bien, no mal. Funcionaba. Enseguida, me di cuenta también de que estaba respirando. El aire entraba sin entusiasmo, salía sin despedirse. Ningún mensaje escondido. Ninguna revelación. Solo el mecanismo intacto. Intenté pensar algo a la altura del momento, pero no fui capaz. Las palabras parecían un poco torpes, como si no estuvieran hechas para ese tipo de sucesos mínimos, aunque asombrosos. La vida, entendí, no necesitaba ser nombrada para seguir ocurriendo. Más aún: se volvía opaca en cuanto intentaba describirla.
Moví la mano. La sentí como una prolongación fiable de mi cuerpo. Tenía la temperatura exacta, ni agradable ni incómoda. Quizá una leve tensión en los dedos, producto de una molestia antigua que, sin doler, había dejado una huella. El cuerpo no celebraba nada, no se quejaba. Se limitaba a estar disponible para mí. Si alguien me hubiera preguntado qué me ocurría, no habría sabido qué responder. Nada, habría dicho. Y habría sido cierto. Pero en ese nada había una densidad extraña, una insistencia. A las dos horas de estos sucesos nimios, me puse el termómetro y tenía unas décimas. Tres décimas. Pocas, pero las suficientes como para percibir la dulce existencia de las articulaciones. Existían los codos y las rodillas y los hombros y el cuello. Daba gusto notar que estaban ahí. Al desabrocharme la camisa noté el tacto de los botones y la eficacia de la yema de los dedos, de sus terminaciones nerviosas.
Acababa de leer un libro de “experiencias cercanas a la muerte” y me pregunté si lo mío había sido una experiencia cercana a la vida. Quizá sí.
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot cortacésped más barato del mercado: no hace falta instalación y es silencioso
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma