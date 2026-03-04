Apaga y vamos

No estamos en tiempos del Fuero Real de Alfonso X, en pleno siglo XIII, que penalizaba con quemar al incendiario de monte. Pero hay cosas que no cambian a pesar del paso del tiempo. La resolución de la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias del año 2022 consiente como práctica "arraigada" la quema de montes "a hecho" y a "manta", eso sí, con carácter excepcional y con la premisa de que no haya viento cuando los incendiarios esperan el viento sur y el cuarto menguante. O sea, que actúan como quien escucha llover, ante la única forma de extinción en medio de tanto conato consensuado. ¿Cómo si no, puede haber tantos puntos ardiendo a la vez?

Febrero llegó y vuelta a quemar. Veremos ahora qué pasa en el recién iniciado mes de marzo. En junio de 2006, el director general de Seguridad Pública del Principado achacaba a la sequía la proliferación de incendios. Y es que, en cuanto sale el viento sur, el incendiario y la luna convergen en fuego, ese que está "arraigado" en las prácticas selvícolas, como que estamos en la selva, por no citar adjetivos a quien prende el fuego sin permiso. El mes de mayo de 2006 nos escandalizábamos porque ardían en Asturias 2.307 hectáreas, cuando, a lo largo del periodo 1997-2005, en ese mismo mes, en total quemó exactamente la mitad. La agencia Efe cifraba en 20.000 hectáreas las quemadas en Asturias el 12 de abril de 2023, es decir, diez veces más que la "alarmante" cifra de 2006, y sin solución de continuidad.

La Ley 3/2004 de 23 de noviembre de Montes y Ordenación Forestal cuyo propósito de la enmienda era contener, entre otros los incendios forestales, cita hasta 90 veces el término "incendios" cuando 22 años después, Asturias se sigue quemando: a manta, a hecho y con premeditación y alevosía.

De esa chistera o declaración de intenciones (sin solución de continuidad) nos proponen el Plan Forestal de Asturias PORFPA 2026-2040, año arriba año abajo, que es más de lo mismo: la "economía del fuego" que citábamos en 1994, venga pasta. Las cifras son las que son, lo que nos sobra son estadísticas y, sobre todo, la recidiva costumbre de quemar, con el agravante que los incendios forestales ya llegan de Tineo a Luarca, baste pasarse por esa zona y ver cómo está aún todo arrasado.

Las soluciones para contener los incendios no están en sofismas, proverbios ni en extrañas expresiones adverbiales como "conectividad ecológica" o "bioeconomía rural", que suenan a sainete de nuevo cuño. Ya está bien de marear la perdiz hasta el año 2040, cuando se prevén cambios en la normativa. Cuán largo lo fían.

Las consejerías de turno e incluso Delegación de Gobierno tienen -gratuito- el libro "Arde Asturias, causas y causantes de los incendios forestales", que les hicimos llegar hace mucho tiempo en mano. Se trata de una monografía de hemerotecas y experiencias profesionales que incluye la venida de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, cuando nuestros soldados apagaban los fuegos en misiones internacionales con "calderos de tierra". Ahí están las fuentes y también ahí están las referencias.

Desde 1979, los profesionales venimos reiterando que, además de tener un Cuerpo de Bomberos con los medios humanos y técnicos suficientes, hay que empoderar, sí o sí, a la población civil, sin cuyo concurso activo y autoprotección no hay PORFPA que valga.