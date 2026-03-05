Borbonear es verbo que la RAE no recoge pero los iniciados usan. Aclaro que no todo borbón de sangre borbonea; así, creo incapaz de ello al actual títular. En su forma suave, borbonear es jugar a distintas barajas, si hace falta a todas, dando pie a que se formen expectativas (por razones de oportunidad) pero dejando íntimamente abierta la decisión final (por razones de utilidad). Borboneó sin suerte toda su triste vida Don Juan, el padre del Emérito. En cuanto a éste, tuvo una infancia y juventud no menos triste, hasta que aprendió a borbonear al lado de Franco (que en eso parecía Borbón). Tras borbonear a su mismo padre lo hizo, post mortem, al propio Franco. Luego está el 23-F, cuando los generales más monárquicos del ejército (Armada y Milans) hicieron creer que lo apoyaba. Pero la excelencia del borboneo, ya jubilado de emérito por una cadena de traspiés, sería regresar benemérito.