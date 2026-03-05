Tardes presidenciales de sofá, perro y manta

Hay días que solo apetece sofá y perro, empijamarse, envolverse en una manta prestosa del Ikea y olvidarse del mundo cruel que nos rodea. El presidente asturiano Adrián Barbón, pionero de las redes, activista del "megusta" y profeta del "follow", ya nos mostró sus tardes de reposo acompañado de la perra "Selva", aprovechando las visitas dominicales de su amiga-hermana Ana. Hace pocos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, antagonista política e ideológica del asturiano Barbón, también subía a sus redes sociales la imagen tierna y vulnerable de una siesta de sofá, rodeada de tres perros. La publicación no los identifica, pero el que está acurrucado en su regazo parece "Bolbo", que fue regalo de sus amigos tras una ruptura amorosa en 2016. Díaz Ayuso lo presentó en sociedad el 14 de febrero de ese año anunciando un nuevo amor en su vida. Es sabido que el líder de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se llevan como el perro y el gato: Barbón es de tiernas caricias y cruce de miradas con "Selva", mientras que Queipo se relaja en las apacibles tardes de domingo acariciando a alguno de sus tres gatos.

Ayuso también tuvo gato, negro y pequeño, allá por 2015, pero el animal murió al poco de llegar a su domicilio y eso entristeció bastante a la hoy presidenta madrileña, dicen sus allegados.

Los expertos aseguran que no hay diferencia de carácter entre quienes prefieren perros a gatos y viceversa. "Lo importante es el vínculo afectivo", asegura Carmen Castro, experta en terapia de animales. Es decir; que Isabel Díaz Ayuso sestee con sus tres perros no la acerca más a Barbón, pese a que el presidente asturiano tenga a gala haber abierto camino para convertir en moda el triángulo político-perro-sofá.