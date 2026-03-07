El alma y el motor de nuestra hostelería

Javier Martínez es presidente de Otea

Cada 8 de marzo, la sociedad se detiene para reflexionar sobre el camino recorrido hacia la igualdad y los desafíos que aún tenemos por delante. Desde Otea, como representantes del sector turístico y hostelero de Asturias, miramos esta fecha con un profundo sentido de gratitud y de orgullo. Y es que, si hay una industria en la que la mujer no ha tenido que esperar a las cuotas de paridad del siglo XXI para ser protagonista, es la nuestra. La hostelería y el turismo siempre han tenido nombre de mujer.

Históricamente, en épocas donde el acceso de la mujer al mercado laboral formal en otros sectores productivos o industriales era prácticamente nulo, las puertas de las casas de comidas, los chigres, los alojamientos rurales y los hoteles estaban abiertas y, en su inmensa mayoría, sostenidas por ellas. Fueron las mujeres quienes, con su esfuerzo incansable, levantaron negocios familiares que hoy son instituciones en nuestra región. Ellas transformaron el trabajo invisible del hogar en la base de la mayor industria de nuestro país: el turismo.

En Asturias tenemos el mejor de los ejemplos. Nuestra identidad gastronómica, esa que hoy es reclamo internacional y atrae a miles de visitantes, fue salvaguardada y transmitida de generación en generación por mujeres. El espíritu de nuestras Guisanderas —guardianas de la receta a fuego lento y del producto de la tierra— es la prueba viva de que la excelencia culinaria asturiana se fraguó en manos femeninas. No solo cocinaban; gestionaban la economía de sus locales, lideraban equipos y atendían al público con esa hospitalidad sincera que nos caracteriza.

Hoy, las cifras oficiales respaldan esta herencia histórica. Según los últimos informes de empleo de Hostelería de España, elaborados con datos de la Seguridad Social y el INE, la hostelería es el único entre los grandes sectores de la economía de nuestro país donde las mujeres superan en número a los hombres. A nivel nacional, el empleo femenino representa ya cerca del 54,7% del total del sector. Y nuestra región no se queda atrás: los últimos datos de la Seguridad Social nos muestran que en Asturias las mujeres suponen el 53,5% de las afiliaciones en hostelería, un porcentaje que en la rama del alojamiento se dispara por encima del 57%.

Lo más importante de estos datos no es solo que sostengan el sector desde la base, sino la evolución cualitativa: hoy lideran restaurantes con estrellas, dirigen grandes cadenas hoteleras, emprenden con modelos de negocio innovadores y ocupan puestos de máxima responsabilidad y dirección.

Sin embargo, como sector, no podemos conformarnos con mirar al pasado con nostalgia ni al presente con complacencia. El liderazgo de la mujer en la hostelería es una realidad social, pero el 8 de marzo también nos obliga a hacer autocrítica y a mirar al futuro con franqueza. Nuestro mayor reto actual es la conciliación. En una industria que exige trabajar cuando los demás disfrutan, debemos seguir impulsando medidas, horarios y dinámicas de trabajo que permitan que el desarrollo profesional en la hostelería no exija sacrificios personales inasumibles. Atraer y retener el inmenso talento femenino de las nuevas generaciones depende de ello.

En este Día Internacional de la Mujer, desde Otea queremos rendir un merecido homenaje a las pioneras que nos abrieron el camino, y a las cocineras, camareras, sumilleres, recepcionistas, gobernantas, empresarias y directivas que hoy, con su profesionalidad y pasión, hacen que la hostelería y el turismo sigan siendo un motor económico esencial de Asturias.