Argumentos papales a la carta

Es sabida la inclinación del presidente asturiano, Adrián Barbón, por citar a los papas de la Iglesia católica como argumento de autoridad moral, normalmente para respaldar alguna posición de su partido. Así lo hizo el pasado martes, cuando tuiteó (el líder asturiano usa X como púlpito desde el que perora sobre lo divino y lo humano) unas palabras del Papa León XIV en las que, tras el ataque de Estados Unidos contra Irán, pedía "promover el diálogo y buscar soluciones sin las armas para resolver los problemas". De ese modo, Barbón se apoyaba en la Santa Sede para justificar el siguiente paso de la estrategia discursiva dictada desde la dirección del PSOE: el "no a la guerra", el eslogan rescatado del conflicto de Irak en 2003 (contra el que también estuvo el entonces Pontífice, San Juan Pablo II).

Ya en tiempos del Papa Francisco Barbón acostumbraba a citarle, sobre todo en cuestiones migratorias. El socialista llegó a llevar un libro de Jorge Mario Bergoglio a la Junta para reprochar a Vox su condición de malos cristianos. No obstante, Barbón nunca citó las (muy numerosas) frases de Francisco en contra de la industria militar. "En algunos países, las inversiones que más ingresos dan son las fábricas de armas: invertir para matar. ¡Están locos!", dijo el Papa. Es sólo un ejemplo de muchos, ninguno de ellos tuiteado por Barbón, que, al igual que Moncloa, ha puesto en el sector de la defensa una de las esperanzas de la región. La obediencia a Roma, por lo visto, es selectiva.