Por una Asturies Feminista

Delia Campomanes es diputada de IU-Convocatoria por Asturies en la Junta General del Principado

Este próximo 8 de marzo, Villaviciosa latirá al ritmo de la marcha del Día Internacional de la Mujeres, que tiene que ser el corazón de nuestra rebeldía bajo un lema que resuena con fuerza en nuestras raíces: "Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista". Como diputada de IU-Convocatoria por Asturies, hago mía esta proclama como grito de soberanía frente a quienes pretenden mercantilizar nuestros cuerpos, nuestros entornos. Nuestras vidas.

El momento es crítico, con la extrema derecha contagiando peligrosamente el discurso para intentar demoler los cimientos de la igualdad: niegan o minimizan la desigualdad estructural y hasta cuestionan la dolorosa realidad de la violencia machista. Lo peor es que no sólo mienten, sino que con sus políticas desprotegen a miles de mujeres y niñas. No podemos bajar la guardia y frente a su odio, sigamos el mandato de la ONU para este año: "Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas".

Como mujeres progresistas y feministas no daremos ni un paso atrás en la defensa de lo conquistado. La brecha en igualdad sigue siendo profunda y los ataques de VOX y sus aliados buscan devolvernos al silencio. Por eso, este 8M no es solo una reivindicativa, es una trinchera de dignidad. Los derechos no son concesiones, son conquistas que requieren vigilancia constante.

Os animo a llenar el 8M las calles de Villaviciosa. Salgamos a demostrar que Asturias es feminista y que no permitiremos que se nos trate como territorios a conquistar. Por las que estuvieron, por las que estamos y por las que vendrán: ¡a la calle!