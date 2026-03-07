Compañera, mírame

Úrsula Szalata es responsable de igualdad de CC OO de Asturias

Me preparo para escribir esta tribuna abriendo el catálogo de los horrores. Aparece el doble crimen de Xilxes, esa pequeña localidad de Castellón en la que el detenido simuló ser un padre desesperado que habÍa encontrado los cuerpos degollados se su exmujer y de su hija después de haber recibido –decía él–una foto de un encapuchado con los cadáveres al lado. La policÍa, que no se creyó nada, analizó la foto en cuestión y descubrió que era una captura de pantalla de un vídeo de TikTok.

Diez mujeres, una niña y un niño asesinados en lo que va de año, seis de las vÍctimas en apenas una semana. Las opciones son variadas. Todas igual de despreciables y terrorÍficas. Pero hay una que me ha impresionado especialmente. Ocurre en un centro de salud de Benicàssim, un lugar donde la vida se protege y se cura, de esos en los que una entra y baja la voz; un refugio impregnado de batas blancas, cuidados y profilaxis. Hasta que un hombre de 70 años entra por la puerta de ese centro de salud donde trabaja su expareja, una enfermera de 64, y la apuñala hasta la muerte. No hay, no se me ocurren, metáforas que soporten semejante profanación.

Ni en nuestros lugares de trabajo, ni en las calles, ni en las discotecas, los coches, los ascensores, los reservados… Dónde podemos sentirnos seguras las mujeres. En qué espacios una mujer puede desarrollar su existencia sin miedo a que le arranquen su vida o la de sus criaturas. Qué grado de metástasis intoxica nuestra sociedad para tener que reservar espacios violetas, guetos en los que –ahí sí– poder sentarnos un momento a respirar.

Naces, creces y te reproduces creyendo que tus rincones son esos. Que todos los demás (el patio del recreo, el columpio, la barra del bar, el gimnasio o el estadio de fútbol) pertenecen a los hombres. Ocurre que nosotras ya hemos ganado esos espacios. Hace tiempo que las feministas tomamos las calles para recordarle a Asturias, a España, al universo si hace falta, que el poder de las mujeres está en marcha.

Así son también nuestros espacios violetas; rodeadas de compañeros y compañeras, mirándonos entre nosotras cada 8M con una mezcla de complicidad, angustia y rabia contenida. Hartas de estar hartas, pero con la reconfortante certeza de haber elegido el lado correcto.