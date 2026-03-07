El don de gentes de M.ª José

M.ª José Tarrio, agente de Medio Ambiente jubilada el pasado día 2, tiene el escasísimo don de caer bien y dejar buen recuerdo por donde pasa; el don de gentes, hoy olvidado y pervertido por los relaciones públicas, los "bienqueda", los serviles y los perjuros, por la hipocresía.

Treinta y siete años en el oficio y unos cuantos más en otros la han pasado a la historia de esta inefable Asturias como la primera mujer en desempeñar la profesión de guardabosques. En la también incalificable España, la primera fue la manchega M.ª del Carmen Orellana, quien tuvo que litigar para opositar porque en 1984 había que tener hecha la mili para presentarse.

Después de M.ª José fueron llegando más mujeres, muy pocas. Fue una incorporación lenta que aún dista mucho de alcanzar un número aproximado al de varones. De esta estrafalaria administración autonómica pude obtener los datos de 2023: en una plantilla de 225 personas, 18 eran mujeres. Hoy es similar.

Las estadísticas indican que, tras jubilarse, hay poco tiempo con la salud necesaria para desquitarse de una vida de trabajo. Las mujeres tienen unos más de ventaja, y más que te deseamos quienes nos hemos cruzado contigo en algún momento. Y montaña, bosques, animales y cielos luminosos. Camino largo para encontrar amistades y satisfacciones, lo mismo que el resto de agentes que se jubilan esta temporada. Ten, tened, una próspera vida y que afloren los buenos recuerdos cuando el pasado os abrace por los hombros y os susurre palabras grises.