Financiación para curar el cáncer de páncreas

El prestigioso oncólogo Mariano Barbacid, de 76 años de edad, lleva más de cuatro décadas luchando contra el cáncer. En 1982 aisló el primer gen humano capaz de causar cáncer. Fundó el CNIO, del que posteriormente (en 2011, Gobierno de Zapatero) fue "purgado" por críticas en los recortes en I+D aplicados por el Gobierno, y por pedir más dinero para luchar contra el cáncer de pulmón. Ha dedicado su vida a la investigación. Y ahora, cuando está más cerca que nunca de lograr algo histórico, tiene que salir a pedir dinero para poder continuar. Su equipo acaba de eliminar por "primera vez en la historia" el cáncer de páncreas más letal en ratones. No lo redujo. Lo eliminó completamente, sin recaídas y sin efectos secundarios. Los animales seguían sanos 200 días después de terminar el tratamiento. Hablamos del tumor más brutal que existe: solo el 5-8% de los pacientes sobrevive más de cinco años.

En España se diagnostican más de 10.300 casos cada año. Las grandes terapias del siglo XXI no han funcionado contra él. La quimioterapia apenas lo frena. A los pacientes no les sobra el tiempo. Invertir en investigación no es una opción, es una urgencia vital. Pero para pasar a ensayos en humanos, el doctor Barbacid necesita 30 millones de euros. La financiación pública media para un grupo de investigación en España es de 50.000 euros al año. Con eso, dice Barbacid, "no nos daría ni para mantener vivas las colonias de ratones". El tiempo corre. La cura podría estar a tres años. Pero solo si alguien invierte en ella. "Hacen falta 30 millones de euros para empezar y determinar si en fase 1 merece la pena seguir", afirmó el investigador, quien lanzó un llamamiento a fondos de inversión: "Es un proyecto con mucho riesgo, pero con un retorno impresionante".

La fundación CRIS contra el cáncer pide no menos de 30 millones para seguir con los pasos hasta el final de la investigación. Hasta el momento, la campaña ha logrado recaudar cuatro millones y medio de euros de donaciones privadas. La batalla científica ya está encaminada y el éxito se vislumbra en un horizonte relativamente corto. Pero está la otra batalla, la de la financiación. Hasta la fecha la Fundación CRIS para combatir el cáncer, financiada por particulares y ahora, a la desesperada ha montado un crowdfunding para conseguir esos 30 millones para impulsar la cura mediante la investigación: una misión tan noble como trascendental. Es una cantidad económica que, pienso, debería sufragarse con el dinero recaudado de nuestros impuestos, lo que estaría más que justificado. Evidentemente mucho más justificado que los 573 millones de euros gastados en igualdad o los 1.220 millones para sostener TVE o 250 millones al cine politizado español que no ve nadie o los 1.350 millones para combatir el cambio "cambio climático en países en desarrollo" o los 1.700 millones aprobados en créditos ferroviarios para Egipto, Marruecos y Uzbekistán.

Propongo vender el Palacio de la Moncloa y, lo que saquemos, se lo damos a Mariano Barbacid para sus investigaciones contra el cáncer. ¿Qué os parece? Ningún político se ha ganado el derecho a vivir en un Palacio mientras la mayoría de la población malvive compartiendo habitación. En suma, el objetivo es convertir este hallazgo en tratamientos reales, seguros y eficaces que puedan cambiar el pronóstico del cáncer de páncreas. Apoyar este proyecto significa acelerar la llegada de nuevas terapias a pacientes y familias que hoy apenas tienen opciones. Es, en definitiva, un paso decisivo hacia más vida, más tiempo y más esperanza para miles de personas. Si nos unimos todos, estoy convencido de que podremos acabar con esta maldita enfermedad que nos afecta a todos. Adjunto enlace para el que quiera colaborar: cris@criscancer.org