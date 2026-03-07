El "no a la guerra" de Gila

En política internacional conviene ser diplomático y medir las palabras. O, al menos, procurar que no suenen como si hubieran sido rescatadas de un casete del desván con las consignas de una manifestación de 1973. Pero Pedro Sánchez ha decidido que, ante uno de los momentos geopolíticos más delicados del siglo, la mejor aportación española sea desempolvar el eslogan más vintage del catálogo: “No a la guerra”. Un clásico. Tan viejuno que debería pronunciarse en pantalones de campana y camisa de franela con pegatinas de “OTAN NO” y “Bases fuera”.

Para adoptar una posición que implica enfrentarse con un par a Estados Unidos, Sánchez ha aplicado un sistema de consulta revolucionario: no consultar a nadie. Ni al Rey, que constitucionalmente representa al Estado en el exterior; ni al Parlamento, que suele enterarse de estas cosas por el telediario; ni siquiera, al parecer, a su propio Gobierno. La política exterior convertida en monólogo. Esa es la táctica presidencial: yo, me, mí y conmigo.

Todo ello en un escenario donde Washington estrecha cada vez más lazos con Marruecos, ese vecino del sur que observa Ceuta, Melilla y hasta Canarias con idéntica avidez que quien se para a babear frente al escaparate de una pastelería.

Mientras algunos países optan por la prudencia antes de sacar la lengua a paseo, el Gobierno de España prefiere aportar consignas de museo. Y un optimismo admirable: confiar en que una frase de pancarta de los años sesenta sea suficiente para ordenar el mundo convulso del siglo XXI suena a chiste de la guerra de Gila.