Opinión
El "no a la guerra" de Gila
La diplomacia interesada de Pedro Sánchez
En política internacional conviene ser diplomático y medir las palabras. O, al menos, procurar que no suenen como si hubieran sido rescatadas de un casete del desván con las consignas de una manifestación de 1973. Pero Pedro Sánchez ha decidido que, ante uno de los momentos geopolíticos más delicados del siglo, la mejor aportación española sea desempolvar el eslogan más vintage del catálogo: “No a la guerra”. Un clásico. Tan viejuno que debería pronunciarse en pantalones de campana y camisa de franela con pegatinas de “OTAN NO” y “Bases fuera”.
Para adoptar una posición que implica enfrentarse con un par a Estados Unidos, Sánchez ha aplicado un sistema de consulta revolucionario: no consultar a nadie. Ni al Rey, que constitucionalmente representa al Estado en el exterior; ni al Parlamento, que suele enterarse de estas cosas por el telediario; ni siquiera, al parecer, a su propio Gobierno. La política exterior convertida en monólogo. Esa es la táctica presidencial: yo, me, mí y conmigo.
Todo ello en un escenario donde Washington estrecha cada vez más lazos con Marruecos, ese vecino del sur que observa Ceuta, Melilla y hasta Canarias con idéntica avidez que quien se para a babear frente al escaparate de una pastelería.
Mientras algunos países optan por la prudencia antes de sacar la lengua a paseo, el Gobierno de España prefiere aportar consignas de museo. Y un optimismo admirable: confiar en que una frase de pancarta de los años sesenta sea suficiente para ordenar el mundo convulso del siglo XXI suena a chiste de la guerra de Gila.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado