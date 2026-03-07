Opinión
Igualdad sin dogmas
Carolina López es portavoz de Vox en la Junta General del Principado
Este 8 de marzo llega con un dato incómodo para el relato oficial: casi la mitad de los jóvenes percibe hoy el feminismo como una herramienta de manipulación política. No lo dice ningún partido, lo dicen ellos. Y cuando una generación empieza a desconfiar de una etiqueta que durante años fue incuestionable, quizá el problema no esté en los jóvenes, sino en quienes han convertido la causa en eslogan.
La igualdad entre hombres y mujeres no nació en un ministerio ni en una pancarta subvencionada. Nació en hogares donde se trabajaba sin descanso, en madres y abuelas que levantaron familias enteras, en hombres y mujeres que compartieron esfuerzos sin necesidad de consignas. La igualdad real no necesita confrontación permanente ni dividir a la sociedad en bloques irreconciliables.
Las jóvenes perciben que el discurso oficial ha derivado hacia el señalamiento constante del hombre como el adversario. Cuando la igualdad se transforma en enfrentamiento, pierde credibilidad. Cuando se utiliza para justificar estructuras ideológicas y gasto político, se vacía de sentido.
España necesita políticas que faciliten la conciliación, que bajen impuestos y protejan a las familias trabajadoras, que impulsen el empleo y la libertad económica. La independencia femenina no se garantiza con subvenciones ni con leyes simbólicas, tampoco con folletos, sino con oportunidades reales, seguridad jurídica y crecimiento.
Para Vox, el 8M no debería ser patrimonio de ningún partido ni de ninguna ideología. Debería ser una reivindicación serena de la igualdad ante la ley, sin privilegios ni agravios. Defender la dignidad de la mujer es defender su libertad, su mérito y su capacidad, no convertirla en instrumento político y motivo de pancartas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia