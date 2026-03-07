Igualdad sin dogmas

Carolina López es portavoz de Vox en la Junta General del Principado

Este 8 de marzo llega con un dato incómodo para el relato oficial: casi la mitad de los jóvenes percibe hoy el feminismo como una herramienta de manipulación política. No lo dice ningún partido, lo dicen ellos. Y cuando una generación empieza a desconfiar de una etiqueta que durante años fue incuestionable, quizá el problema no esté en los jóvenes, sino en quienes han convertido la causa en eslogan.

La igualdad entre hombres y mujeres no nació en un ministerio ni en una pancarta subvencionada. Nació en hogares donde se trabajaba sin descanso, en madres y abuelas que levantaron familias enteras, en hombres y mujeres que compartieron esfuerzos sin necesidad de consignas. La igualdad real no necesita confrontación permanente ni dividir a la sociedad en bloques irreconciliables.

Las jóvenes perciben que el discurso oficial ha derivado hacia el señalamiento constante del hombre como el adversario. Cuando la igualdad se transforma en enfrentamiento, pierde credibilidad. Cuando se utiliza para justificar estructuras ideológicas y gasto político, se vacía de sentido.

España necesita políticas que faciliten la conciliación, que bajen impuestos y protejan a las familias trabajadoras, que impulsen el empleo y la libertad económica. La independencia femenina no se garantiza con subvenciones ni con leyes simbólicas, tampoco con folletos, sino con oportunidades reales, seguridad jurídica y crecimiento.

Para Vox, el 8M no debería ser patrimonio de ningún partido ni de ninguna ideología. Debería ser una reivindicación serena de la igualdad ante la ley, sin privilegios ni agravios. Defender la dignidad de la mujer es defender su libertad, su mérito y su capacidad, no convertirla en instrumento político y motivo de pancartas.