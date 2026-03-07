Sin igualdad no hay democracia

Gimena Llamedo es vicepresidenta del Gobierno del Principado

No hay democracia sin igualdad, no hay futuro sin las mujeres, no hay progreso sin feminismo. La lucha de las mujeres es la lucha por la justicia y la prosperidad compartida, una batalla contra la intolerancia y los prejuicios, para construir una sociedad mejor.

Cada derecho, cada avance, cada conquista ha sido el resultado de la movilización y el activismo de millones de mujeres en todo el mundo que se negaron a callar, pero también de pensamiento crítico contra estructuras de poder anquilosadas que obstaculizaban el progreso y ante las que el feminismo supo hacer frente impulsando debates necesarios transformándolos en causas colectivas, pero también de alianzas entre generaciones que tan buenas lecciones nos ha dado.

Ese ha sido siempre el motor del feminismo: convertir lo que parecía imposible en posible. Una lección impagable para cualquier persona con sentido común.

Para muchas de nosotras, ese compromiso nació en las calles, en la universidad, en las asociaciones juveniles y en los espacios de participación donde comprendimos que la igualdad no es un ideal abstracto, sino una obligación democrática. Derechos que hoy consideramos básicos –estudiar, decidir, vivir sin violencia– fueron realidades que no pudieron disfrutar nuestras madres y abuelas. Y hay quien quiere que volvamos al pasado.

La realidad internacional lo confirma. En los últimos años, países con avances consolidados han vivido retrocesos que parecían inimaginables: restricciones al derecho al aborto en Estados Unidos, la retirada de Turquía del Convenio de Estambul o la exclusión de niñas y mujeres de la educación en Afganistán. Ejemplos recientes que muestran hasta qué punto lo logrado puede verse amenazado si fallan las garantías democráticas.

Son retrocesos que responden a un patrón ya descrito por Susan Faludi en "Reacción": cada avance en igualdad despierta movimientos que intentan frenar o revertir lo alcanzado. Esa tensión sigue vigente hoy. Por eso es fundamental no dar por sentado ningún derecho.

Tenemos que hacer frente al tsunami y la nueva misoginia que impulsan los ultras, con el menosprecio, la violencia simbólica y el cuestionamiento constante a la autoridad de las mujeres. Han puesto el feminismo y las mujeres en el centro de la diana. Impulsan el negacionismo de la violencia machista y lanzas campañas falsas para convencer a los hombres que el feminismo les excluye. Es una trampa. El feminismo no excluye a nadie, al contrario, es el camino para una sociedad más libre, con mayor equidad y mejor preparada para alcanzar mayores cotas de progreso y prosperidad compartida.

España ha avanzado en las últimas décadas hacia una sociedad más igualitaria, ampliando libertades y fortaleciendo su democracia. Y Asturias ha sido, y continúa siendo, un territorio que abre camino. Un faro de igualdad que demuestra que los avances requieren compromiso sostenido.

Este mismo mes, con la aprobación del primer decreto que habilita apoyos específicos para las víctimas de agresiones sexuales, la comunidad vuelve a situarse en la vanguardia, ofreciendo respuestas pioneras que acompañan la recuperación y refuerzan la autonomía de quienes sufren violencia.

Aun así, sería un error ignorar los retos que persisten. Siguen existiendo brechas salariales y de cuidados, infrarrepresentación en espacios de poder, violencias machistas que adoptan nuevas formas y discursos negacionistas que pretenden desdibujar décadas de avances. Inercias culturales continúan condicionando la vida de niñas y mujeres. Nada de esto puede ser asumido con indiferencia.

Por eso es esencial que cada mujer que ocupa un espacio de responsabilidad contribuya a ensanchar caminos y a mostrar que la presencia femenina en todos los ámbitos no es una excepción, sino un derecho. La igualdad debe ser un horizonte compartido, no un privilegio ocasional.

Asturias sabe que los techos de cristal se rompen colectivamente: con instituciones que escuchan, con políticas valientes y con una sociedad comprometida. El futuro de la igualdad dependerá de la firmeza con la que sepamos defender nuestros valores democráticos.

En un contexto internacional donde vuelven a resonar discursos que cuestionan derechos fundamentales, este 8M es una llamada a la unidad, la responsabilidad y a la acción. Porque la igualdad no es solo un objetivo: es un pilar de la convivencia y del progreso.

Y porque sin igualdad real, no hay democracia posible.