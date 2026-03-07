Opinión
La igualdad significa justicia, progreso y dignidad
Una labor diaria y que requiere el compromiso de todos
Beatriz Llaneza es secretaria general del PP de Asturias
Celebrar el Día Internacional de la Mujer no puede limitarse a los actos y declaraciones en esta fecha del 8 de marzo, donde conmemoramos el camino histórico por el reconocimiento de los derechos de las mujeres: el esfuerzo, la lucha y los logros alcanzados por tantas mujeres que, generación tras generación, han contribuido a construir una sociedad más justa, próspera e igualitaria.
El 8M debe suponer también el compromiso de seguir trabajando, día a día, en el camino para completar la igualdad real y efectiva, sin olvidar ni menospreciar los avances logrados en igualdad de derechos entre hombres y mujeres en España.
La igualdad no se proclama, sino que se construye cada día con medidas concretas, con políticas útiles y con el convencimiento de que el talento no entiende de género.
El Partido Popular es consciente y firme defensor de la importancia de garantizar la libertad personal y profesional de las mujeres, desde la participación económica, la conciliación o la eliminación de brechas.
España ha avanzado de manera significativa en las últimas décadas. Hoy contamos con más mujeres en puestos de responsabilidad, en el ámbito empresarial, científico, educativo o institucional.
Sin embargo, aún persisten desafíos que debemos abordar con seriedad y sin sectarismos, como la brecha salarial, las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, la corresponsabilidad en el hogar o la protección frente a cualquier forma de violencia o discriminación.
Esta política en favor de los derechos de las mujeres en ningún momento debe olvidar el apoyo a las familias y a una maternidad que no penalice la carrera ni los objetivos profesionales, con total respeto a la decisión que, sobre su vida, decidan las propias mujeres. Especialmente, en el medio rural, donde las dificultades son mayores
En Asturias, muchas mujeres sostienen el tejido productivo, emprenden, innovan, cuidan y lideran. Nuestro deber es facilitar que puedan desarrollar su proyecto vital en libertad, sin obstáculos ni imposiciones.
La igualdad efectiva es un objetivo que requiere del compromiso activo de toda la sociedad, y no debería ser instrumentalizada políticamente.
Creemos en una igualdad que sume, que una y que no enfrente. La igualdad debe ser un objetivo compartido por toda la sociedad, alejado de la confrontación política y centrado en resultados. Las mujeres no necesitan discursos vacíos, sino oportunidades, seguridad y respaldo institucional eficaz.
En este Día Internacional de la Mujer rendimos homenaje a todas las mujeres asturianas que, con su trabajo y compromiso, hacen avanzar nuestra tierra. Y renovamos nuestra determinación de seguir trabajando por una Asturias donde cada mujer pueda decidir su futuro con plena libertad, igualdad de oportunidades y garantías.
Porque la igualdad no es una bandera ideológica: es un compromiso con la justicia, el progreso y la dignidad de todas las personas.
