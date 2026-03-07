Carmen Suárez es historiadora es investigadora, y fue consejera de Educación del Principado

Este año se cumplen 50 años de un aniversario que conviene recordar. En 1976, las feministas asturianas mostraron el valor de sus reivindicaciones e invitaron a compartirlas. Una democracia plena que no contara con todos los derechos para las mujeres no sería tal.

La ONU había declarado 1975 el Año Internacional de las Mujeres y la Primera Conferencia Mundial sobre las Mujeres (México) en ese año proclamó un programa para un decenio. En diciembre de 1975 se celebraron en Madrid las Primeras Jornadas de la Liberación de la Mujer (6-8 de diciembre); hacía unos días que había muerto Franco. Se consensuó, a pesar de algunas discrepancias, que debería organizarse "un movimiento feminista de masas, pluralista, independiente de los partidos políticos, del Estado, y de las organizaciones sectoriales". El horizonte era el logro de las libertades democráticas. En este contexto: "La liberación de la mujer sólo será posible con un cambio total de las estructuras jurídicas, ideológicas, políticas y económicas que la oprimen y discriminan". Verdaderamente decisivas fueron las Jornadas Catalanas de la Dona de Barcelona (27-30 de mayo de 1976). Allí se señalaron las bases de un programa completo para reivindicar y una propuesta de estrategias para llevar a cabo en todo el Estado.

La lucha continúa 50 años después / .

El 16 de noviembre de 1976 las feministas asturianas tomaron la calle por primera vez. Más de cien mujeres se manifestaron en Oviedo en un trayecto que iba desde la antigua Facultad de Derecho (hoy edificio histórico de la Universidad) hasta la Audiencia Provincial. El objetivo era entregar en ésta un legado de firmas solicitando la anulación del artículo 449 del vigente Código Penal, el que se refería al adulterio y al amancebamiento, con penas discriminatorias según el sexo de pertenencia. Esta primera manifestación fue disuelta por la policía y constituyó la punta del iceberg de lo que acontecería en toda la transición en nuestra Comunidad: una lucha continua por los derechos de las mujeres, en coordinación con el conjunto de las asociaciones del Estado.

Y en efecto, en Asturias a lo largo de todo ese año 1976 se fue configurando un programa completo, inspirado en las Jornadas de la Dona. Contenía un conjunto de reivindicaciones agrupadas en seis campos: educación, trabajo, familia, sexualidad, reproducción y medios de comunicación. Cada uno de ellos partía de un análisis de la realidad que afectaba a las mujeres para, a continuación, plantear la parte reivindicativa. En palabras de Amelia Valcárcel: "Los objetivos políticos concretos eran la reforma legislativa, la reforma moral, la reforma de las ideas sobre las costumbres, la abolición de la doble moral, las prohibiciones no expresas, pero igualmente fuertes para la dignidad, el respeto, el saber, es decir, llegar a poder ser humanas a todo título sin esa, -hay que llamarlo por su nombre- especie de esclavitud, la que todavía se hereda cuando se es española en los años setenta del siglo XX".

¿Cómo serían recibidas las primeras vindicaciones por la población asturiana? Dada la diversidad de percepciones, la prensa se hizo eco de las "opiniones" que, a su juicio, circulaban entre asturianos y asturianas. Así fue como la celebración del primer 8 de marzo (en realidad el 9 de marzo) en nuestra comunidad, en 1977, suscitó desde la crítica más cruel hasta algunas posturas más comprensibles, éstas en menor medida.

Ante titulares como "Intolerable conmemoración de Día Internacional de la Mujer", "Cuatro organizaciones autocalificadas como feministas piden, entre otras cosas el amor libre", "Feministas. Las mujeres van a mandar más", las participantes en ese día 9M no podían imaginar que su lucha fuera tan importante y cuan grande era la distancia que las separaba de algunas personas. Muchas cosas habría que cambiar en una sociedad que salía de una dictadura y un orden patriarcal implacable con las mujeres. En una "Carta a las feministas", recogida en la prensa, una persona interesada quería hacer reflexionar a las feministas. Como esposa y madre de ocho hijos, afirmaba que no se encontraba esclavizada, sus convicciones religiosas le impedían estar a favor del divorcio y del aborto: "Si queréis ser madres, sedlo con todas las consecuencias. Buscad a un compañero digno, que os respete, decidle que como padre os acompañe en esta tarea, porque vosotras solas no podéis hacer nada".

También fue puesto de relieve como crítica el carácter festivo de aquel 9 de marzo de 1977: "La verdad es que se lo pasaron bomba (…). Se pasearon por las calles de la ciudad portando una serie de pancartas, al tiempo que repartían unos folletines en los que justificaban su injustificable postura". El autor de estas palabras concluía taxativamente que no estaba dispuesto concederle "esta serie de libertades" a su mujer, aún a riesgo de que fuera calificado de fascista o machista acérrimo. "¡Sólo me faltaba hacerme yo los guisos!"

Pero quedaba la vinculación en la política, que no suscitó tantas críticas. Algunas feministas ya formaban parte de las candidaturas que se presentarían a las elecciones generales y autonómicas. Desde comienzos de 1977, cuando aún ningún partido de la llamada Nueva Izquierda, ni siquiera el Partido Comunista de España (PCE), habían sido legalizados, comenzaron a perfilarse las agrupaciones políticas que concurrirían a las elecciones. La candidatura Unidad Regionalista (UR) era una coalición que integraba a partidos como el Movimiento Comunista de Asturias (MCA), el Partido Comunista (PCE) VIII-IX, el Partido del Trabajo de España (PTE) o Reconstrucción Socialista Asturiana (RSA), así como a integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y al movimiento feminista autónomo, representado por la Asociación Feminista de Asturias (AFA). Su presencia favoreció sin duda el amplio listado de reivindicaciones feministas que UR incluyó en su programa derechos demandados por el feminismo, como la abolición de toda forma de discriminación por razón de sexo, la regulación del divorcio y el matrimonio civil, la libre disposición de métodos anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo, aspecto este último especialmente debatido en el propio seno de la coalición.

La importante aportación del feminismo se vehiculó a través de una "Conferencia Feminista" que fue defendida en los mítines de la campaña de 1977 a lo largo de toda nuestra Comunidad. Un mismo mensaje fue escuchado en ellos. Se hacía un recorrido por la historia de las mujeres, incidiendo en el sufragismo y el derecho al voto. La educación igualitaria tenía que ser un referente: "Las niñas se educan para futuras madres y esposas, relegándolas de la posibilidad del ejercicio de una actividad profesional remunerada que asegure su independencia económica y que las sitúe como personas en igualdad de condiciones con el otro sexo". El trabajo en los hogares carecía de toda consideración productiva y era "obligación exclusiva de las mujeres, cualquiera que sea su condición económico-social, edad, estado civil y grado de culturización". La educación sexual conducía al mismo proceso de discriminación, confundida con la reproducción, no daba lugar a expresar los deseos y derechos sexuales de las mujeres.

Los 8 de marzo se sucedieron en los 49 años restantes en un tono distendido, a favor del trabajo en igualdad (1978), contra un juicio por violación (1979) y reiteradamente la petición del aborto, como último recurso. Recordamos el lema inolvidable "Compañera, dame tira" del año 2023, o el actual "Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista", tan pertinente.

En el patio de la Universidad de Oviedo en 1977 concurrieron en unidad: la Asociación Universitaria Para el Estudio de los Problemas de la Mujer (AUPEPM), Movimiento Democrático de la Mujer (MDM), Colectivo Feminista, Mujeres Libres y la Asociación Feminista de Asturias (AFA) "Clara Campoamor". Han pasado 50 años, muchas más asociaciones se han unido y todas compartimos "Asturies Feminista 8M". Y la lucha continúa.