Manual del buen trilero

El "no a la guerra" inventado por José Luis Rodríguez Zapatero, alias "sí a las comisiones", es uno de esos lemas que en teoría nadie debería discutir. Como "no al cáncer" o "no al hambre", verdades tan rotundas como estériles. Nadie en su sano juicio está a favor de la guerra, del mismo modo que nadie votaría a favor de una metástasis. Pero el problema no es la consigna, es el uso que se hace de ella. Pedro Sánchez ha descubierto, tras un precedente exitoso, que el pacifismo es una mina electoral doméstica.

En casa se proclama el rechazo solemne a cualquier escalada en Oriente Próximo, se invoca la diplomacia, se apela a la paz universal y se mira con gesto grave al horizonte. Todo muy edificante, muy institucional y muy televisivo. Mientras tanto, en el mundo real —ese lugar incómodo donde las decisiones tienen consecuencias— España sigue haciendo exactamente lo que hacen todos los aliados de la OTAN. Porque mientras se predica el pacifismo desde la tribuna, una de las mejores fragatas de la Armada navega rumbo a Chipre; los buques españoles participan en maniobras militares lideradas por Estados Unidos; y los aviones estadounidenses continúan utilizando bases españolas para sus operaciones en la región. Con un pequeño detalle administrativo digno del manual del perfecto trilero, que es que algunos ni siquiera figuran en el plan de vuelo cuando hacen escala.

El nuevo pacifismo gubernamental funciona con un discurso para consumo interno y una realidad estratégica para consumo externo. Por resumirlo, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y entre ambas está la habitual gimnasia semántica del poder. No es que España haya abandonado sus compromisos internacionales, tampoco podría hacerlo sin pagar un precio enorme. Es que el Gobierno pretende disfrutar simultáneamente de dos beneficios incompatibles, que son la imagen moral del pacifista y la seguridad que proporciona la alianza militar.