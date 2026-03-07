Memoria, compromiso y ni un paso atrás

Covadonga Tomé es diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado y portavoz de Somos Asturies

Escribo este artículo solo unos días después de la "semana negra" de la violencia de género –cuatro mujeres, una niña y un niño asesinados–. En lo que va de año, han sido asesinadas diez mujeres solo por ser mujeres.

Porque es imposible empezar de otra, empiezo recordándolas : Pilar, Czarina, María Isabel, María del Carmen, Victoria, María Belén, Ana María, María José, Petronila y Tatiana.

Por ellas, por todas las que nos faltan, tenemos que seguir avanzando hacia la igualdad.

Ni un paso atrás.

No nos olvidemos, la violencia de género es la punta del iceberg. Debajo, en lo oculto –en lo que algunos no quieren ver–, están todas las desigualdades del día a día.

Desde la brecha salarial hasta el reparto desigual de los cuidados. Desde el cuestionamiento de nuestra palabra hasta los discursos que niegan la propia existencia de la violencia de género.

No hablaré apenas de números, porque las palabras son contadas y seguro que en otras páginas ya encontraréis información sobre porcentajes, estadísticas y series históricas. Únicamente recordaré un dato que leí hace unos días: solo cuatro de cada diez jóvenes se declaran feministas en España.

Esto significa, quizás, que el ruido negacionista está consiguiendo que las jóvenes duden. Y esto no lo vamos a permitir. El feminismo –y nosotras, las feministas– sabe lo que es avanzar con todo en contra. El feminismo grita cuando le exigen silencio.

Vamos a volver a pintar las calles de morado. Porque ningún derecho que hoy damos por supuesto llegó sin resistencia, sin burlas o sin miedos.

A las pioneras, a nuestras veteranas feministas no tan conocidas, dedicamos este año la campaña del 8M de Somos Asturies. Me despido con su lema; por el camino andado, por la lucha, por no rendirse. "Gracies, güeles".