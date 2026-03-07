Opinión
Memoria, compromiso y ni un paso atrás
Covadonga Tomé es diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado y portavoz de Somos Asturies
Escribo este artículo solo unos días después de la "semana negra" de la violencia de género –cuatro mujeres, una niña y un niño asesinados–. En lo que va de año, han sido asesinadas diez mujeres solo por ser mujeres.
Porque es imposible empezar de otra, empiezo recordándolas : Pilar, Czarina, María Isabel, María del Carmen, Victoria, María Belén, Ana María, María José, Petronila y Tatiana.
Por ellas, por todas las que nos faltan, tenemos que seguir avanzando hacia la igualdad.
Ni un paso atrás.
No nos olvidemos, la violencia de género es la punta del iceberg. Debajo, en lo oculto –en lo que algunos no quieren ver–, están todas las desigualdades del día a día.
Desde la brecha salarial hasta el reparto desigual de los cuidados. Desde el cuestionamiento de nuestra palabra hasta los discursos que niegan la propia existencia de la violencia de género.
No hablaré apenas de números, porque las palabras son contadas y seguro que en otras páginas ya encontraréis información sobre porcentajes, estadísticas y series históricas. Únicamente recordaré un dato que leí hace unos días: solo cuatro de cada diez jóvenes se declaran feministas en España.
Esto significa, quizás, que el ruido negacionista está consiguiendo que las jóvenes duden. Y esto no lo vamos a permitir. El feminismo –y nosotras, las feministas– sabe lo que es avanzar con todo en contra. El feminismo grita cuando le exigen silencio.
Vamos a volver a pintar las calles de morado. Porque ningún derecho que hoy damos por supuesto llegó sin resistencia, sin burlas o sin miedos.
A las pioneras, a nuestras veteranas feministas no tan conocidas, dedicamos este año la campaña del 8M de Somos Asturies. Me despido con su lema; por el camino andado, por la lucha, por no rendirse. "Gracies, güeles".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia