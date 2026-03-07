Sindicalismo feminista: una respuesta firme frente al retroceso

Evelyn Cosío Fernández es secretaria de igualdad de UGT Asturias

En estos tiempos de negacionismo, la desinformación y discursos de odio, defender la igualdad es una tarea democrática urgente. Frente a quienes cuestionan derechos ya conquistados y minimizan desigualdades evidentes, el sindicalismo feminista vuelve a situarse en primera línea para proteger y ampliar derechos, especialmente en el ámbito laboral, donde la discriminación sigue teniendo rostro de mujer.

La brecha salarial, la precariedad feminizada, la violencia machista o la falta de un sistema público de cuidados suficiente son realidades estadísticas y sociales que exigen respuestas estructurales.

Es cierto que se han producido avances. En España trabajan más mujeres que nunca: 10,46 millones, el 46,6% de la población ocupada según la EPA de 2025. La afiliación femenina a la Seguridad Social supera los 10,2 millones de media en enero de 2026. La Reforma Laboral de 2021, fruto del diálogo social, ha contribuido a ello, con un incremento del empleo femenino del 16,3% respecto al año previo a su aprobación. Son logros colectivos que demuestran que las políticas públicas y la negociación sindical funcionan.

Pero los progresos conviven con desigualdades persistentes. Las brechas de actividad y empleo rondan aún los diez puntos. Hay 1,4 millones menos de mujeres activas y 1,5 millones menos de mujeres ocupadas que hombres. El desempleo sigue teniendo un claro sesgo de género: seis de cada diez personas paradas son mujeres. El trabajo a tiempo parcial continúa recayendo mayoritariamente sobre ellas, al igual que la concentración en sectores más precarizados, como el de los servicios, con especial impacto en las trabajadoras migrantes.

La raíz de muchas de estas desigualdades se encuentra en la organización social de los cuidados. Sin una red pública suficiente y sin corresponsabilidad real, las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente esta responsabilidad. Cerca de 2,8 millones figuran como “inactivas” no por decisión propia, sino por la imposibilidad de conciliar. Más de 600.000 trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria, y el 83% de las excedencias por cuidados siguen solicitándolas mujeres. Esta carga estructural alimenta la brecha salarial, que ronda los 5.000 euros anuales en España y supera los 6.000 en Asturias.

La violencia machista continúa siendo una lacra inaceptable. De media, una mujer es asesinada cada semana por su pareja o expareja. Cada día se registran cientos de víctimas de violencia de género y se producen agresiones sexuales que apenas se denuncian. En el ámbito laboral, millones de mujeres han sufrido acoso sexual o por razón de sexo a lo largo de su vida profesional. La prevención, la formación y la actuación eficaz frente a estas situaciones no pueden ser opcionales.

Ante este escenario, el sindicalismo feminista plantea medidas concretas: avanzar hacia salarios dignos que reduzcan la brecha, reforzar los planes de igualdad con recursos y vigilancia efectiva, integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas y en las transiciones en curso, fortalecer las políticas activas de empleo para mujeres con mayores dificultades, impulsar una Ley General del Cuidado que garantice una red pública profesionalizada, reducir la jornada laboral sin merma salarial, aplicar con firmeza la normativa europea en materia de igualdad y violencia, y establecer tolerancia cero frente al acoso en todas las empresas.

Solo sumando fuerzas podremos consolidar los avances y garantizar que ninguna mujer quede atrás.

Porque la igualdad real no es un privilegio: es una condición imprescindible para la justicia social.