Dolores Carcedo es portavoz del Grupo Socialista en la Junta General del Principado de Asturias y vicesecretaria general y de política autonómica de la FSA

«El trabajo continúa». Así cerraba un reciente artículo sobre la actualidad del feminismo la pensadora Rebecca Solnit, voz imprescindible en su visión esperanzada de la lucha por la igualdad. Como es constante en su obra, Solnit – cómo no recordarla cada día cuando los hombres se empeñan en seguir explicándonos cosas que sabemos– pone la luz sobre los logros del trabajo continuo y terco de los movimientos sociales que van cambiando el mundo con la lentitud y obstinación de las placas tectónicas. Movimientos silenciados, temidos y atacados por quienes son conscientes de su inmensa fuerza transformadora. Es cierto que en un momento como el actual, de desmemoria y narrativas fatalistas, suena heroico el elogio del trabajo lento y constante. Pero es así, tenaz frente a furibundas reacciones, inasequible a la frustración y a las resistencias, profundamente humano en su incierta complejidad, como se ha construido el camino de la conquista de los derechos de las mujeres.

A lo largo de su ya larga historia, una prueba irrefutable de la potencia transformadora y real del avance de las mujeres es la reacción feroz de quien cree que pierde –o se deja manipular por los que de verdad perderían– privilegios que hasta entonces eran considerados por quienes los disfrutaban como meros derechos naturales incontestables, aunque fueran sostenidos sobre la desigualdad y, muy especialmente, sobre la desigualdad de género.

Hace un año, en estas mismas páginas nos uníamos al lema de ONU Mujeres que alertaba, con la llegada de Trump y las élites tecnoligarcas al poder mundial, de la oleada ultrarreaccionaria y antidemocrática que iba tomando forma en el mundo, con el feminismo en el punto de mira de sus discursos de odio. Un año más tarde, los movimientos feministas siguen encarnando la resistencia frente al matonismo global y saliendo a las calles con la convicción de ser parte de una corriente imparable hacia un mundo mejor, más justo y habitable, también para ese alarmante porcentaje de jóvenes que se declaran antifeministas, intoxicados muchos de ellos por interesados bulos en el scroll infinito de las redes sociales.

A veces, a la luz de los discursos de odio desacomplejados y deshumanizadores, de los asesinatos que no cesan, de la precariedad y temporalidad de los trabajos feminizados o del hostigamiento público hacia las mujeres que alzan su propia voz sin miedo, cuesta no rendirse. Pero esta es una historia de muchas y basta una mirada larga a los ejemplos de tantas activistas, sufragistas y sindicalistas que fueron pasando la antorcha del feminismo para saber que las mujeres ya atravesamos lugares así.

La historia del feminismo es la de la conquista y defensa de la voz y del espacio frente a todo y frente a todos, desde aquel primer «derecho a subir a la tribuna» que reclamaba Olympe de Gouges. Salir del silencio en el espacio doméstico para alzar la voz propia en el espacio público sigue siendo para las mujeres una labor cotidiana frente a la reacción y el desprestigio, armas para silenciar y recluir. El nuevo espacio público virtual es en ese sentido especialmente feroz y cruel con las mujeres que alzan la voz, objeto de una nueva forma de violencia inusitada. Ahí se libran las batallas de la atención y la percepción, y ahí también se debe hacer el trabajo político imprescindible para seguir sembrando igualdad frente a los discursos misóginos y autoritarios.

Poderosa y paciente, la fuerza imparable del movimiento feminista sigue haciendo su labor. Las mujeres sabemos bien que el trabajo nunca se termina. Y, volviendo a Solnit, que la desesperanza o la inacción son lujos que no podemos permitirnos. Pues eso: a celebrar otro 8 de marzo, que el trabajo continúa.