Los centros de gravedad electorales de Asturias

Fue el militar prusiano Carl Von Clausewitz (1780-1831) quien estableció la idea del "Schwerpunkt", que en el siglo XX se convirtió en uno de los elementos fundamentales de la estrategia militar. El término alemán se traduce en español en ocasiones como "centro de gravedad" o "punto central", y se refiere a aquel elemento del enemigo en el que se debe focalizar todo el esfuerzo, porque una vez abatido hace que se desmorone. El problema está a veces en identificar ese punto capital. Clausewitz pasó meses de cautiverio tras la derrota prusiana ante el ejército de Napoleón en la batalla de Battle of Jena-Auerstedt (1806). Entre los muros de la celda, aprendió el secreto del poder real, al contemplar cómo su país se derrumbaba en cuestión de semanas. Inició entonces una admiración intelectual hacia Napoleón, comprendiendo que el militar francés había cambiado para siempre la naturaleza de la batalla.

Las elecciones no se ganan en todas partes, sino en unos pocos territorios donde se concentra "el centro de gravedad" del voto. El poder en los partidos se cimenta en un puñado de apoyos personales y liderazgos. Ante unas elecciones llenas de incertidumbre como las autonómicas de 2027, los principales partidos, PSOE y PP, echan cuentas, hacen cábalas y buscan debilidades. Y el mapa político asturiano ha ido reconfigurándose.

Dos polos clásicos: las Cuencas y Gijón.

En el paradigma tradicional, las Cuencas conformaban el feudo socialista y Gijón su bastión no solo en el resultado municipal, sino en el autonómico. Las Cuencas mineras fueron siempre coto del sindicato minero SOMA, mientras que en Gijón se asentaba la otra corriente interna del partido. Tras el dominio de Pedro Sánchez, la FSA dejó hace mucho tiempo de tener música de contrapunto para convertirse en una monodia. Pero los años y la acción de gobierno desgastan. El sindicato SOMA se ha convertido, sin salir del esquema pedrista, en la voz interna que no se muerde la lengua al analizar la marcha del Ejecutivo (tanto en el futuro de Hunosa como en las relaciones con el socio de Gobierno, IU). En Gijón, la agrupación municipal socialista no se esconde para establecer posiciones propias.

Las consecuencias de 2023.

Las elecciones de 2023 supusieron un golpe relevante para los socialistas en el mapa municipal asturiano. La pérdida del gobierno en Gijón (con Oviedo tradicionalmente en manos del PP) ya suponía un serio aviso. Los socialistas buscarán reforzarse allí, con una candidatura local para la que suena la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Pero queda por ver cómo la acoge la agrupación local. También la derecha debe decidir cómo se arma: si PP y Foro concurren juntos o separados. La cuestión es clave, porque será difícil que Vox vuelva a apoyar la investidura de Moriyón si necesita sus votos. En las alcaldías gobierna el partido más votado si no hay mayorías que lo impidan. Quien quede por encima en votos será clave.

La mirada hacia el Oriente.

Es la circunscripción en la que el PP trata de obtener una victoria electoral. La habrían conseguido en 2023 de haber concurrido junto con Foro Asturias. En el Oriente se reparten cinco escaños y el hecho de que la cifra sea impar eleva la disputa electoral.

La incógnita de las alas.

Esa duda reside básicamente en el respaldo que tendrá Vox y si podrá conseguir allí escaño. El reparto de escaños que establece la Ley D’Hondt hace que la distribución pueda alterar el resultado de fuerzas con independencia de la afinidad ideológica. De ahí el planteamiento de IU de candidaturas conjuntas de la izquierda, para frenar las opciones de los de Abascal. Pero de eso, los dirigentes locales del PSOE no quieren ni oír hablar. En el Occidente, con ocho escaños en juego, es probable un empate, pero la elección de quién encabeza la lista sí puede ser determinante.

Los socialistas se juegan su paz interna.

A nadie se le escapa que si el PSOE perdiese el poder en Asturias, la FSA se convertiría en campo de batalla interna. Bien es cierto que dependerá del futuro de Pedro Sánchez lo cruenta que sea. En las filas socialistas también se evalúan los respaldos internos por lo que pueda pasar. Eso explica algunas decisiones como la de priorizar en la disputa sobre el suelo de Baterías en Avilés las propuestas del Puerto que respalda la agrupación local. Avilés es, además, uno de los principales apoyos actuales de Barbón y la dirección socialista.

La incógnita de los últimos baluartes.

Siero, Llanera o Villaviciohan sido importantes victorias municipales socialistas. Valdés y Corvera son otras dos, con liderazgos muy asentados. ¿Se verán afectadas por lecturas nacionales en las urnas? El resultado también decidirá la posición que adopten sus dirigentes internamente.

También al PP le pesa el clima nacional.

Las últimas elecciones autonómicas y las encuestas constatan el auge de Vox, en muchos casos a costa del PP. Eso puede desgastar a los populares, incluso allí donde cuentan con mayorías holgadas, léase Oviedo, donde el PSOE ni siquiera se plantea batalla. Y que nadie dude de que un fracaso en las expectativas regionales y nacionales también tendrá consecuencias internas en los populares.