Opinión
La ciencia en un tuit: Musculatura extrema
La miostatina es una proteína cuya función es regular y limitar el crecimiento del tejido muscular, actuando como un mecanismo natural que impide que los músculos crezcan de forma excesiva. Cuando esta proteína no se produce o su función está alterada, el desarrollo muscular puede aumentar de manera notable. Un ejemplo llamativo se conoció en 2004, cuando la comunidad médica describió el caso de un recién nacido con una musculatura extraordinariamente desarrollada. Los estudios genéticos revelaron que el niño carecía del gen responsable de producir miostatina.
Basándose en este principio, los científicos han logrado crear perros con una musculatura mucho más desarrollada, lo que les proporciona mayor fuerza y velocidad. Para ello emplearon la tecnología CRISPR, con la que desactivaron el gen encargado de la producción de miostatina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado