La ciencia en un tuit: Musculatura extrema

La miostatina es una proteína cuya función es regular y limitar el crecimiento del tejido muscular, actuando como un mecanismo natural que impide que los músculos crezcan de forma excesiva. Cuando esta proteína no se produce o su función está alterada, el desarrollo muscular puede aumentar de manera notable. Un ejemplo llamativo se conoció en 2004, cuando la comunidad médica describió el caso de un recién nacido con una musculatura extraordinariamente desarrollada. Los estudios genéticos revelaron que el niño carecía del gen responsable de producir miostatina.

Basándose en este principio, los científicos han logrado crear perros con una musculatura mucho más desarrollada, lo que les proporciona mayor fuerza y velocidad. Para ello emplearon la tecnología CRISPR, con la que desactivaron el gen encargado de la producción de miostatina.