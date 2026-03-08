Opinión
Feminismo y Humanismo: Democracia
La base de la causa que impulsa al movimiento del 8M
La definición de feminismo se la han apropiado muchas formaciones en lo que ahora se llama "tu verdad". Pero la verdad es única, es una proposición que no se puede negar racionalmente (así la define la Real Academia Española).
Feminismo es la intención de acometer la democracia, es decir, la igualdad de las personas, mujeres y hombres. Sin techos de cristal ni brechas en derechos. Igualdad en derechos, en salarios, en oportunidades, en todas las competencias.
Se discute desde hace tiempo la diferencia que existe en muchos campos entre mujer y hombre. Ese es el déficit de muchas de las llamadas democracias actuales, que no se cumplen esos derechos de igualdad entre mujeres y hombres. Tampoco se ve mucha igualdad en deberes mientras la sociedad adjudica roles, labores de distinto nivel entre ambos géneros y en lugar de géneros se busca la diferencia por sexos.
Este "error" se plasma también en el lenguaje y para librarlo se recurre a la doble denominación en lugar de aplicarlo en artículos, adjetivos y demás recursos de la lengua, al menos en la lengua castellana. Por eso, mientras no salgamos de este error de lenguaje, difícilmente llegaremos al humanismo, a la igualdad. Es decir, a la democracia.
