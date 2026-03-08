Opinión
El lado correcto de la historia
Las posiciones correctas de hoy las juzga el porvenir
Todos los contendientes presumen de estar en “el lado correcto de la historia”. Esa frase -la hemos escuchado estos días en boca de Pedro Sánchez, el Campeador “antitrumpista”- se ha convertido en recurso habitual del discurso político contemporáneo. Invocarla sugiere que el tiempo, juez supremo que todo lo ordena, terminará dando la razón a una determinada postura moral.
Quienes utilizan esta frase suelen hacerlo para dotar de legitimidad ética a sus decisiones. En el caso del debate actual sobre la guerra y el papel de los gobiernos ante los conflictos internacionales, el argumento del “lado correcto” pretende situar una posición —ya sea el pacifismo, la intervención o la disuasión— en el terreno de lo moralmente indiscutible. Pero la historia demuestra que los juicios morales sobre los acontecimientos cambian con el tiempo y dependen del contexto y de las consecuencias que finalmente se derivan de cada decisión.
Estar en el lado correcto de la historia no es, probablemente, una etiqueta que pueda proclamarse en el presente con absoluta seguridad. Más bien se trata de un veredicto que solo llega con el paso de los años, cuando las sociedades pueden evaluar qué decisiones protegieron mejor la libertad, la dignidad humana y la paz duradera.
Quizá, por ello, la verdadera responsabilidad de los gobernantes no sea declararse en el supuesto lado correcto, sino actuar con prudencia, honestidad y sentido de responsabilidad. La historia, al final, hablará por ellos; pero será el tiempo —y no un eslogan— quien dicte sentencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario