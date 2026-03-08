Todos los contendientes presumen de estar en “el lado correcto de la historia”. Esa frase -la hemos escuchado estos días en boca de Pedro Sánchez, el Campeador “antitrumpista”- se ha convertido en recurso habitual del discurso político contemporáneo. Invocarla sugiere que el tiempo, juez supremo que todo lo ordena, terminará dando la razón a una determinada postura moral.

Quienes utilizan esta frase suelen hacerlo para dotar de legitimidad ética a sus decisiones. En el caso del debate actual sobre la guerra y el papel de los gobiernos ante los conflictos internacionales, el argumento del “lado correcto” pretende situar una posición —ya sea el pacifismo, la intervención o la disuasión— en el terreno de lo moralmente indiscutible. Pero la historia demuestra que los juicios morales sobre los acontecimientos cambian con el tiempo y dependen del contexto y de las consecuencias que finalmente se derivan de cada decisión.

Estar en el lado correcto de la historia no es, probablemente, una etiqueta que pueda proclamarse en el presente con absoluta seguridad. Más bien se trata de un veredicto que solo llega con el paso de los años, cuando las sociedades pueden evaluar qué decisiones protegieron mejor la libertad, la dignidad humana y la paz duradera.

Quizá, por ello, la verdadera responsabilidad de los gobernantes no sea declararse en el supuesto lado correcto, sino actuar con prudencia, honestidad y sentido de responsabilidad. La historia, al final, hablará por ellos; pero será el tiempo —y no un eslogan— quien dicte sentencia.