Venimos escuchando con demasiada frecuencia los problemas que causa el absentismo laboral. No solo se hacen eco de ello los medios de comunicación, sino que también sentimos sus repercusiones en ámbitos más cercanos, en nuestras propias empresas.

Y resulta que el absentismo laboral, conforme a los estudios realizados sobre la materia, parece ser que tiene una mayor incidencia en la mujer. ¿Quiere ello decir que la mujer cumple de forma mas deficiente sus compromisos laborales?, en absoluto, baste el examen pormenorizado de los aludidos estudios, realizados por universidades prestigiosas y expertos en la materia, para concluir que la mujer se comporta en el ámbito laboral no solo de manera responsable sino que además ha demostrado su indudable capacidad productiva. Es un hecho que, a pesar de sufrir la mujer en ocasiones una mayor carga de trabajo, precariedad laboral, inestabilidad e incluso menor remuneración, no por ello escatima obligaciones y efectividad en su cometido.

Entonces hemos de preguntarnos por qué ese porcentaje mayor de absentismo laboral en la mujer. Y para una mejor comprensión de la situación, empezaremos por expresar qué preocupa a la mujer y por qué esa preocupación la empuja a aceptar trabajos precarios o a tiempo parcial y escasamente remunerados.

Es obvio que la mujer ha alcanzado notables éxitos en su lucha por la igualdad, los avances han sido significativos pero aún no se han alcanzado completamente los objetivos deseados en ámbitos tan importantes como el laboral o el familiar. La mujer generalmente asume mayores cargas familiares, como el cuidado de los hijos y de sus mayores dependientes, por ello le resulta muy difícil conciliar y se ve obligada a aspirar a trabajos a tiempo parcial que le permitan atender dichas cargas, lo que supone en algunos casos precariedad laboral.

Algunos estudios han establecido que a pesar de que la tasa de actividad femenina aumenta progresivamente, el porcentaje de mujeres solteras en el mundo laboral supera al de las mujeres casadas. Y existe otro dato preocupante: la relación negativa existente entre el trabajo de la mujer y la fecundidad, lo que significa que las medidas de conciliación laboral, importantes y necesarias al efecto, no han sido suficientes y deben complementarse con otras que ayuden a la mujer, favoreciendo con ello la natalidad, en descenso de forma alarmante.

Ante panoramas evidentemente negativos no es de extrañar que la mujer que ve superadas sus capacidades sufra situaciones de desánimo predepresivas o depresivas. Pero en este ámbito también hemos de actuar con cautela al examinar las cifras y porcentajes que nos facilitan sobre el absentismo laboral. Y esta es la segunda reflexión que queremos dejar aquí expuesta. Porque si nos referimos al absentismo laboral por enfermedad, hemos de tener en cuenta que entre el porcentaje de absentismo femenino se contabilizan las bajas por maternidad, lo cual no debería ser así, puesto que si excluimos las bajas por maternidad resulta que el absentismo laboral por enfermedad de la mujer sería inferior al del hombre.

Este 8 de marzo he querido dedicarlo a cuantas mujeres se esfuerzan día a día para conseguir sus metas en la vida; esas aspiraciones acompañadas con tanto esfuerzo, con tantas renuncias y sacrificios. Porque la mujer no quiere regalos, quiere la merecida recompensa a sus méritos. Y si además quiere ser madre, hay que ayudarla, y para ello el Estado debe arbitrar las medidas necesarias, de tal manera que no se vea obligada a escoger entre su trabajo o su maternidad.