Reactivación necesaria

¿Está en regresión la causa del feminismo?. Posiblemente sí, atendiendo a los estados de opinión de esa galaxia en formación que llamamos generación Z. Por cierto, ¿cómo denominaremos a la siguiente, una vez agotado el alfabeto?, ¿o intuirá el subconsciente que con la IA a galope ya no pertenecerá a la serie humana?. Volviendo al tema, el peso de la memoria patriarcal es muy fuerte, viene de milenios, es parte nuclear de nuestra civilización y sigue firmemente anclado en las instituciones que controlan la economía del espíritu (como la mayoría de las iglesias), la del dinero y la de la guerra. Ahora mismo asistimos a una guerra de religión y petróleo incubada y promovida por varones, clérigos y laicos. Nunca ha sido tan necesario, para todos los géneros y generaciones, un feminismo concienzudo y activista, consciente de su responsabilidad con la causa de toda la humanidad.