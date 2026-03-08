Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Reactivación necesaria

¿Está en regresión la causa del feminismo?. Posiblemente sí, atendiendo a los estados de opinión de esa galaxia en formación que llamamos generación Z. Por cierto, ¿cómo denominaremos a la siguiente, una vez agotado el alfabeto?, ¿o intuirá el subconsciente que con la IA a galope ya no pertenecerá a la serie humana?. Volviendo al tema, el peso de la memoria patriarcal es muy fuerte, viene de milenios, es parte nuclear de nuestra civilización y sigue firmemente anclado en las instituciones que controlan la economía del espíritu (como la mayoría de las iglesias), la del dinero y la de la guerra. Ahora mismo asistimos a una guerra de religión y petróleo incubada y promovida por varones, clérigos y laicos. Nunca ha sido tan necesario, para todos los géneros y generaciones, un feminismo concienzudo y activista, consciente de su responsabilidad con la causa de toda la humanidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
  4. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  5. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  6. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  7. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  8. Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado

España se clasifica para el Europeo de balonmano femenino tras ganar a Austria

España se clasifica para el Europeo de balonmano femenino tras ganar a Austria

La Banda de música "Ciudad de Oviedo" ofrece un concierto en el Auditorio

La Banda de música "Ciudad de Oviedo" ofrece un concierto en el Auditorio

La fachada de la Junta General, de morado por el Día Internacional de las Mujeres

La fachada de la Junta General, de morado por el Día Internacional de las Mujeres

Los Juegos Olímpicos de Oviedo

Gijón se convierte en la capital de la inclusión con la jornada de LaLiga Genuine en Mareo

Gijón se convierte en la capital de la inclusión con la jornada de LaLiga Genuine en Mareo

Reactivación necesaria

La confusión europea ante la guerra de Irán

El país del sol poniente

Tracking Pixel Contents