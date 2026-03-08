La transición energética asturiana: luces, sombras y decisiones pendientes

Carlos García es director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)

Existe una percepción extendida de que la transición energética en Asturias no avanza o lo hace con excesiva lentitud. Sin embargo, un análisis técnico muestra una realidad más matizada: estamos en la dirección correcta, aunque necesitamos un impulso adicional para cumplir los objetivos marcados.

Veamos cómo, a pesar de esa percepción pública, la transición energética, sustituyendo fuentes fósiles por renovables, avanza en Asturias.

En el caso del carbón, actualmente su principal demanda no está ligada a la producción eléctrica, como ocurría en el pasado, sino a la producción de acero y, por tanto, a los ciclos de subida y bajada de demanda. Por ello, son las decisiones empresariales y estratégicas marcadas por un trasfondo geopolítico las que marcan la velocidad de la descarbonización. Con una pandemia, una guerra en Europa y una guerra económica (con dos actores principales como son China y EE UU), mantener la producción de acero autóctono ha pasado a ser crítico para la Unión Europea.

Por otro lado, la llegada prevista del hidrógeno verde a la producción de acero, con anuncios de grandes inversiones y muchas ayudas públicas para su desarrollo, se está demorando pues no respondía al verdadero estado de madurez tecnológica ni a los condicionantes económicos que inicialmente se planteaban. Por ello, aunque la descarbonización avanza y parte de la demanda energética en la producción de acero ya no es carbón, sino gas natural, no lo hace en consonancia con las expectativas creadas.

Como indicábamos, la demanda regional de carbón para la generación de electricidad sí ha experimentado una reducción muy significativa. El cierre de térmicas de carbón y menos horas de funcionamiento por costes y restricciones, explican el descenso de la demanda regional. Un fenómeno que supuso una pérdida de empleo y de actividad al inicio del proceso y que fue percibido como una transición demasiado acelerada, pero que responde al modelo de descarbonización del sector energético.

En cuanto al gas natural, su demanda en la región está muy condicionada por el funcionamiento de los ciclos combinados para la generación de electricidad. La producción eléctrica depende del mercado eléctrico y de las restricciones y no se puede establecer una tendencia clara, porque si hasta 2024 parecía descendente, el apagón de 2025 ha modificado esa tendencia al incluir al sistema seguridades adicionales.

Paralelamente, se observa un crecimiento relevante del uso del gas natural en el transporte, reflejo de la transformación progresiva de flotas empresariales.

¿Cómo percibimos la descarbonización en la reducción de los derivados del petróleo? La edificación y el transporte son aquí el eje del avance de la descarbonización. La paulatina reducción del coche diesel, sustituido por vehículos electrificados y la tendencia creciente del uso de transporte público explican parte de la reducción de la demanda regional de estos combustibles.

Por otro lado, el impacto de la rehabilitación energética de edificios y el fomento del autoconsumo reflejan parte de este avance de la transición energética. Es complejo establecer cuantitativamente en qué medida otros fenómenos como la mejora de la actividad económica o la pobreza energética afectan a estos valores. Pero cualitativamente se puede observar, por ejemplo, un crecimiento de la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos o la mayor disponibilidad de puntos de venta de biomasa, como pelets, en nuestra proximidad.

En cuanto a la generación eléctrica renovable a nivel regional se han ejecutado parques eólicos a lo largo de estos años, pero en un número menor con relación a los proyectos en tramitación. Tampoco se ha avanzado en proyectos de eólica marina, cuyo desarrollo depende de decisiones de la administración central. Los retrasos en la tramitación de sistemas de almacenamiento condicionan también el desarrollo de nuevos proyectos.

Por su parte, la hidráulica está reforzando su papel, sobre todo en bombeo. Con luces y sombras, iniciamos el proceso de transición energética con una generación eléctrica renovable del 16% y en 2025 alcanzamos el 42%, valor menor al objetivo del 55% para ese año, pero que permite afirmar que hay más renovables en Asturias y la generación está más descarbonizada.

Si uno de los elementos, aunque no el único, para la descarbonización es la electrificación, es vital disponer de una red eléctrica que ofrezca un suministro seguro y fiable para satisfacer la demanda creciente prevista asociada a proyectos industriales y la mayor penetración de la electricidad en sectores como el transporte, el residencial o el terciario.

En resumen, el proceso de transición energética para la sustitución de fuentes fósiles por renovables en Asturias avanza. La velocidad de avance viene de la mano de varios elementos clave, todos ellos relacionados:

-Un marco político que incide en la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos.

-Una oposición social creciente al desarrollo de proyectos energéticos, marcada por una polarización y politización de todos los asuntos.

-Lentitud en la tramitación administrativa de los proyectos, consecuencia de una aplicación garantista de la legislación para dar protección a esa oposición social creciente.

-Falta de concreción de inversiones empresariales anunciadas, en parte condicionadas por la falta de permisos administrativos necesarios y también por los condicionantes geopolÍticos cambiantes.

Si conseguimos abordar de manera correcta estas barreras, el proceso de transición energética alcanzará los objetivos fijados, mejorando el medio ambiente, potenciando la competitividad de nuestras empresas y generando actividad económica y empleo a nivel local. Asturias lo necesita.