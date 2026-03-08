Últimos ecos de un temblor

Durante décadas el recientemente desaparecido António Lobo Antunes fue la voz más obstinada, desgarrada y musical de la narrativa portuguesa contemporánea, un autor cuya prosa parecía escrita con la respiración entrecortada de quien recuerda demasiado. Psiquiatra de formación, novelista por necesidad, su literatura indagó en las heridas del alma —propias y colectivas— y en la forma de reconstruir, a través de la memoria, el temblor de Portugal. Su nombre figuró entre los candidatos persistentes al Premio Nobel de Literatura, una posibilidad que en el imaginario ibérico se desvaneció en 1998 cuando el galardón fue otorgado a José Saramago. No hubo rivalidad pública entre ambos, pero tampoco camaradería literaria. Saramago habitó la esfera de la celebridad internacional, de la conversación pública y la fábula política; Lobo Antunes eligió el lugar del escritor recluido en su propio laberinto verbal. Rara vez se cruzaron.

Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia burguesa y culta, Lobo Antunes creció entre libros y conversaciones intelectuales. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría, una profesión que marcaría su mirada literaria. En el Hospital Miguel Bombarda, de Lisboa, entre consultas aprendió a escuchar las fracturas invisibles de la mente humana, la música rota de las confesiones, las voces que se entrecruzan en el interior de cada persona. Ese oído clínico, la capacidad para percibir los múltiples estratos del pensamiento, se convertiría después en uno de los rasgos más distintivos de su escritura. Pero la experiencia decisiva llegó lejos de casa. Como tantos jóvenes de su generación fue enviado a la guerra colonial en Angola, uno de los escenarios más crudos del ocaso del imperio portugués. Aquella guerra —larga, absurda, devastadora— dejó en él una huella indeleble. Lobo Antunes, con la idea del suicidio rondando con frecuencia su cabeza, nunca dejó de escribir contra ese recuerdo. No como denuncia directa, sino como un eco que reaparece en sus libros bajo la forma de trauma, culpa y desorientación moral. La guerra se convirtió en una especie de centro gravitatorio de su obra. En novelas como "En el culo del mundo" (1979) o Conocimiento del infierno (1980), el narrador parece hablar desde una conciencia fragmentada, poblada por imágenes que regresan una y otra vez: el miedo, el absurdo de la violencia, la distancia insalvable entre quienes combatieron y quienes permanecieron en la retaguardia. No era literatura bélica en sentido estricto. Era, más bien, la exploración de cómo la memoria transforma la experiencia en un ruido permanente. Ese ruido se convirtió en estilo hasta la postrera novela publicada y traducida al español en 2025, "La última puerta antes de la noche". En 2012 anunció que dejaba de escribir, pero no lo hizo. De hecho la escritura acabó siendo el único sentido de su vida. "Vivir es como escribir sin corregir", dijo.

La prosa de Lobo Antunes es una de las más singulares de la narrativa europea contemporánea. Sus frases largas, ondulantes, a menudo sin anclajes narrativos convencionales, se despliegan como si se tratara de monólogos interiores que se entrecruzan y corrigen. En sus novelas no hay un narrador que ordene el mundo aunque sí voces que lo recuerdan, lo deforman o lo reconstruyen. Leerlo exige una entrega particular, casi física, como si el lector tuviera que adaptarse al ritmo respiratorio de una mente que piensa mientras escribe. Su literatura estuvo siempre más cerca de la poesía que de la novela tradicional. Él mismo lo reconocía con frecuencia. La poesía era su verdadera pasión. Admiraba profundamente a los grandes poetas portugueses, en especial a Luís de Camões. Pero su biblioteca íntima incluía también a los de la llamada Generación del 27, cuyas cadencias y audacias formales dejaron huella en su oído literario. En una de sus largas conversaciones, confesó a María Luisa Blanco que hubiera preferido escribir únicamente poesía pero que le faltaba talento. Entre sus lecturas favoritas estaban los místicos españoles, especialmente San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, autores que entendían el lenguaje como una forma de atravesar la experiencia interior.

Esa tradición —la del lenguaje que intenta nombrar lo inefable— parece resonar en muchos de sus pasajes más intensos, donde la prosa avanza como una meditación quebrada sobre la identidad, la pérdida o el tiempo. Jamás fue un escritor cómodo para el mercado literario. Sus novelas exigían atención, paciencia, una lectura casi musical. A lo largo de más de cuatro décadas construyó una obra vastísima, un verdadero continente narrativo donde se repiten obsesiones, paisajes y figuras: familias en decadencia, recuerdos deformados por el paso del tiempo, la melancolía, el peso de la historia portuguesa tras la dictadura y el imperio perdido. Su literatura puede leerse también como la crónica íntima de un país que atravesó el siglo XX entre la nostalgia imperial y la incertidumbre democrática.