Guerras de ayer y de hoy

Durante el siglo XX, y especialmente con motivo de la Segunda Guerra Mundial, los estados podían movilizar a millones de ciudadanos para luchar en el frente. Era la lógica de la “guerra total”: la sociedad entera se implicaba en el esfuerzo bélico. Hoy, esa fórmula parece cada vez menos viable. Las guerras actuales dependen más de ejércitos profesionales, contratistas o combatientes extranjeros.

La guerra iniciada con la invasión rusa de Ucrania refleja a las claras este cambio. El gobierno de Vladimir Putin ha evitado movilizaciones masivas, consciente de que podrían provocar rechazo social y desgaste político. Para cubrir bajas y sostener el frente, Rusia ha recurrido a incentivos económicos, reclutamiento en regiones periféricas e incluso a la cooperación militar de Corea del Norte.

La razón de fondo es sencilla: ninguna sociedad quiere ver regresar féretros de sus jóvenes desde un conflicto lejano. Las imágenes de soldados muertos erosionan el apoyo público a una guerra, incluso en países con fuerte control político. Aunque a veces ni siquiera el respeto simbólico acompaña ese sacrificio. Vean a Trump recibiendo los restos de soldados de Estados Unidos con una gorra blanca en la cabeza, como si asistiera a un mitin o a un torneo de golf. La escena tenía algo de metáfora involuntaria: la guerra sigue siendo solemne para quienes mueren en ella, pero cada vez parece más banal para quienes la gestionan desde la distancia.

Tal vez la verdadera transformación de la guerra contemporánea no esté solo en la tecnología, sino en algo más simple: cada vez hay menos ciudadanos dispuestos a morir con un fusil al hombro.