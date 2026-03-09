Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: La máscara

–¿Te dejó Mari Carmen?

–No.

–¿Te hackearon los rusos?

–No.

–¿Entós qué coño te pasa?

–¿Por?

–Lleves venti minutos col deu da-y que te pego al móvil. Paeces el DJ d’una boda.

–Toi Borrando.

–¿El qué, ho?

–Fotos. Histories. Postureo. Nin feisbu, nin Instagram, nin hosties. ¡Hala, a mamar!

–¿Pedimos unos callos?

–¡Fuera máscaras! Acabose.

–¿El qué?

–Tou ye postureo: la vida, les redes, la gente…

–Con una de callos arreglase cualquier problema menos la dieta.

–¿Nunca te preguntasti quién yes realmente?

–Soi Tinín“el chepu”. ¿Qué te pasa, Fredo? ¿Tas mamau?

–Tinín ye un nome. Y lo otro, un apodu.

–¿Doite el D.N.I, ho? Bueno, yo…

–Cuando dices yo, ¿a quién te refieres realmente?

–A mi, no te jode.

–Puede que yá nun seas lo que dices ser.

–¿Cómo ye, ho?

–Piénsalo un poco: ¿Yes tu o yes lo que Google diz que yes?

–Hai que saber mexalo, Alfredo. Tomar sidra col estómago vacíu…

–¿Tu crees que somos auténticos?

–Yo soi auténticu, eso fijo.

–¿Cómo lo sabes?

–Porque si fuera falsu tendría más perres.

–Pero yo háblote de la tu esencia. De tu verdaderu yo.

–¿Qué quies, jodeme les jornades de los callos, ho?

–¿Quién te diz a ti qu’esto non ye tou un decoráo?

–Meca, pues quedó bien guapu pa ser un chigre de barrio.

–¿Y si el verdaderu yo ta escondíu?

–Pos que salga, que ye hora de picar algo.

–Igual tenemos miedo de mostralu. Y ponemos una máscara pa encajar: ¡el disfraz social!

–Colo mal que te sienta, ¿pa qué beberás?

–¿Tu llevas la vida que elegiste?

–Home, sóbrenme lunes y fáltame sueldu.

–Yá, pero ¿tu yes auténticu?

–¡Puf! Lo que tengo ye una paciencia contigo…

–¿Y quién soi yo? ¿Y si llevo una máscara?

–Pues quitala.

–¿Y si nun hai nada debajo?

–Algo tien qu’haber. Si no, nun ocuparíes tanto sitiu na barra.

–Nin feisbu, nin Instagram, nin hosties… ¡Voi empezar de cero!

–¿Qué dices?

–¡Fuera la máscara! ¡Voi ser auténticu!

–Entós, deja’l putu móvil y paga esto. n

