Garantizar el derecho a la vivienda en Asturies

Covadonga Tomé es diputada del Grupo Mixto en la Junta General

Cada vez que publicamos sobre la problemática de vivienda en nuestras redes sociales de Somos Asturies o el Grupo Parlamentario, el buzón de los mensajes directos se llena.

Me el de un joven profesional de las Cuencas que busca piso en Uviéu o Xixón, por una cuestión laboral. "Nada decente baja de 700 euros, es desesperante", me dijo. O todos los casos de especulación salvaje que están dejando a cientos de asturianos y asturianas -no exagero- sin recurso habitacional.

La vivienda ha sido y sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones a lo largo de la legislatura. Y por eso hemos llevado a la Xunta varias iniciativas con medidas para garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.

Es necesario seguir avanzando en soluciones, en plural, porque no hay una receta única, mágica, para abordar esta crisis tan pronunciada. Hacer frente a la especulación y topar precios es prioritario. Resulta obvio decir que hay que construir pero también, y de forma urgente, rehabilitar y recuperar para el mercado de alquiler viviendas gestionadas por entidades públicas, sociedades mercantiles o la SAREB (el tristemente famoso banco malo)

En el último Pleno, aportamos una batería de propuestas imprescindibles para la protección de las y los más vulnerables, después de que la derecha votara no en el Congreso a la moratoria de desahucios, dejando así a más de 60.000 personas en vilo en toda España, en plena crisis habitacional.

Nuestra propuesta salió adelante, nuevamente con el voto en contra de la derecha.

Es un ejercicio de responsabilidad que todas y todos deberíamos compartir, buscar la manera de que, desaparecida la protección de la moratoria de los desahucios, las personas que se quedan en la calle tengan alternativa. Que tengan facilidades para encontrar un techo.

Y es necesario comenzar, como recoge la moción aprobada, por conocer y publicar datos actualizados sobre vivienda; crear un Portal de Vivienda de Asturies que centralice toda la información y recursos disponibles; tener al menos una Oficina de Vivienda con atención presencial; mejorar la coordinación entre administraciones y entidades sociales y agilizar la rehabilitación del parque público de vivienda.

Son muchos y muchas las posibles beneficiarias. Y muy vulnerables.

En Asturies, los desahucios afectan sobre todo a hogares monomarentales (32%), a menores de edad (30%), a personas con discapacidad (11%) y a personas con dependencia reconocida (3%).

Es inadmisible que en un Estado democrático de derecho, no vaya a haber ningún tipo de protección o cautela a la hora de mandar a la calle a personas que están en situación de vulnerabilidad.

Seguiremos proponiendo en positivo, pensando en todos los asturianos y asturianas que viven con angustia el difícil acceso a la vivienda. Buscando soluciones realistas, factibles, y que frente a la mercantilización, protejan el derecho universal a una vivienda digna.

Soluciones ajustadas a las distintas realidades sociales. Que ayuden a que jóvenes, clase trabajadora, jubiladas, solteros o divorciadas, tengan posibilidades reales de acceder a un alquiler. Soluciones que no olviden nunca a quienes están, como en la maravillosa película de Juan Diego Botto, en los márgenes.