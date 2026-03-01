Uviéu, Capital Cultural Europea

Hai una pallabra que nun conocíemos hasta fai poco: exposoma. Tríxola Carlos López Otín, el mayor científicu asturianu, pa nomar too lo qu’afeuta a la salú d’una persona dende fuera. Otín propunxo l’exposoma de la amabilidá como esencia de lo asturiano, de la nuestra manera de ser y tar nel mundu.

Mañana, una comisión va decidir si Uviéu pasa’l primer esame pa ser Capital Cultural Europea en 2031. Ye una gran oportunidá p’Asturies, y yelo por dos razones que nun abunden equí: el consensu y la identidá.

El consensu ye un milagru nuna tierra frayada pol llocalismu absurdu. Esta candidatura axunta lo que paecía imposible: el conceyu d’Uviéu col de Xixón, col Principau y otros ayuntamientos. Tamién cola mayor parte de los partíos y la sociedá civil. Territorios, instituciones y política puxando pal mesmu llau. ¿Cuándo nos dio por facer esto la última vez? Nun me acuerdo.

Fai 15 años, el estrafalariu “Cerco a Oviedo” de Gabino de Lorenzo acabó col primer intentu de capitalidá. Sé de lo que falo.

La identidá ye l’otru pilar. Y equí ye onde la candidatura fai daqué que naide esperaba: fincase sobre cuatro pegoyos n’asturianu, como los que sostienen los nuestros hórreos. Amabilidá: la nuestra forma d’acoyer. Abellugu: un sitiu onde cabemos toos. Orbayu: la lluvia fina que nun mueya d’una vez pero qu’acaba empapando, metáfora del tiempu y la constancia. Sestaferia: el trabayu comunal, la cooperación como tradición. Cuatro pallabres que son l’argumentu. Cuatro pallabres diches nun idioma que nun esiste.

Solo tengo una preocupación: la credibilidá. Y la credibilidá vien del brazu de la coherencia, que ye la correspondencia ente lo que se diz y lo que se fai.

Sabemos que l’asturianu va tar presente na candidatura porque los expertos de fuera punxéronlo enriba la mesa. Nun se puede aspirar a ser capital europea de la cultura escondiendo una llingua propia. Tuvieron que venir de fuera a dicínoslo. Como siempre.

Agora fai falta que los nuestros representantes lo entiendan de verdá, non como un requisitu burocráticu sinón como un activu estratéxicu. Los mesmos que-y fixeron la vida imposible a López Otín —al científicu de talla mundial que tuvo que colar fuera pa respirar— agora traenlu d’embaxador. Ye un patrón mui nuestru: despreciar lo de casa, reclamalo cuando convién. Si esta candidatura quier ser creyíble, esi patrón tien que rompese.

Competir dende la diferencialidá amable ye una apuesta brillante. Pero la diferencialidá nun ye un eslogan pa una presentación en Bruseles, tien que ser un compromisu nel día a día. Cada topónimu negau, cada espaciu ensin la nuestra llingua, cada discursu que la escuende o la refuga, debilita la candidatura dende dientro.

A ver si esta vez sal bien. A ver si los que piensen que l’asturianu ye una llingua inventada descubren que los cuatro pegoyos sobre los que se sostién la candidatura solo puen dicise na llingua que nieguen. A ver si por fin entendemos que l’asturianu nun ye un problema: ye parte de la solución.

De pasu, la capital cultural europea de 2031 llámase tamién Uviéu.