Opinión
Con comillas o sin ellas
Les parece genial a sus seguidores que Abascal ande convertido en la Reina de Alicia en el País de las maravillas gritando -¡Que le corten la cabeza!- a todo el que en su partido se atreve a pensar por sí mismo, del mismo modo autocrático en que Chávez, sin saberlo, emulaba a la reina de corazones decretando arbitrariamente: -¡Exprópiese!- entre los pelotas sonrientes que le rodeaban.
Emerald Fennell ha puesto unas comillas a ‘Cumbres borrascosas’ con la pretensión de que el truquito le preste legitimidad para despedazarla y muchísima gente se ha sentido afrentada en su nostalgia juvenil por el sacrilegio perpetrado contra la novela de Emily Brontë. Y aunque es cierto que la belleza sobrenatural de Margot Robbie ennoblece cualquier bodrio, la cinta semeja en todo lo demás una porquería más allá de la ídem gastronómica mezclada con sadismo de una directora que parece bastante trastornada.
Aunque lo peor para mí fue que se atreviera a convertir al complejo, atroz, primitivo, salvaje y pese a todo ello víctima protagonista masculino en un perfecto panoli. ¡Aparta tus sucias manos de mi Heathcliff! entran ganas de decirle, apropiándome de la frase de no sé quién, con comillas o sin ellas. Pues se ha puesto muy de moda repetir las ocurrencias de otro sin citar la fuente, y como la memoria es flaca, parece muy ocurrente, sabio y original lo que está más descubierto que la penicilina.
Tal vez por ello les parece genial a sus seguidores que Abascal ande convertido en la Reina de Alicia en el País de las maravillas gritando -¡Que le corten la cabeza!- a todo el que en su partido se atreve a pensar por sí mismo, del mismo modo autocrático en que Chávez, sin saberlo, emulaba a la reina de corazones decretando arbitrariamente: -¡Exprópiese!- entre los pelotas sonrientes que le rodeaban.
Eso mismo es lo que le parece a esta impertinente que hace Trump, cuya política se asemeja cada vez más a lacarrera loca deuna carta de la baraja exigiendo a sus súbditos: -¡Bombardéese, secuéstrese, ejecútese, invádase!
Creo que fue Cercas quien dijo a propósito de la prohibición del burka, que si Vox dice que la tierra es redonda, él está de acuerdo. Lo mismo pasa con el no a la guerra. No porque lo diga Sánchez es menos defendible. Lo malo es empecinarse en el eslogan, que tampoco inventó él y que al minuto siguiente contradice con hechos,para obtener rédito electoral. Al menos, que le ponga unas comillas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda