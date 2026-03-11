Opinión
Revelación de andar por casa
Aunque las bellísimas flores del Magnolio se vengan al suelo con los temporales que preceden a la primavera, dejan bajo la copa una orla de pétalos que semeja un nuevo florecer. Bajo una luna gibosa que ilumina esa blanca corona tendida, la poderosa fuerza del menguante hace salir a las losas del sendero una discreta multitud de pequeños caracoles de diversa talla, algunos minúsculos y con la concha aún tierna, que con la única certeza de la traza de baba que los sigue y sin dejar de moverse alargan unos tentáculos ávidos de imagen como pidiendo a la plateada reina de la noche que les diga algo, guíe los estiramientos de su único pie, les ofrezca una pequeña revelación tamaño caracol. El observador intenta dar con un sentido mirando a retazos la orla de pétalos caídos y la marcha errante de los caracoles, y aunque no lo consigue se siente en paz con la vida al ponerse a su nivel.
