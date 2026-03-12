Opinión | En corto y por derecho
El "chato" de Pumarín
El diputado regional del PP Luis Venta arremetió ayer contra el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, a cuenta de los últimos datos de ejecución presupuestaria del Gobierno asturiano. Venta afirmó que Peláez "pasará a la historia por sus simplezas y sus meteduras de pata; es como ‘la chata de Pumarín’, indicativo de incongruencia, de tontería y de simpleza".
Sin duda, Venta se quedó a gusto. Y decoró sus críticas recurriendo a un misterioso personaje del imaginario asturiano. Personaje que inspiró una expresión muy típica de muchos lugares de Asturias: "Quedé peor (o quedaste peor) que la chata de Pumarín". Pero, ¿quién era la chata de Pumarín (Chata Pumarín, en versión corta) a la que aludió el diputado popular? La historia de Oviedo cuenta que Teresa Ciñera era una mujer humilde que vivía en una buhardilla del barrio de Pumarín en los años 50 del siglo XX. "Era estrafalaria para la época, vestía con muchos colores y pendientes y collares muy grandes, y era muy...fea, era chata". Así la describía uno de sus antiguos vecinos en LA NUEVA ESPAÑA. Otras crónicas ovetenses sostienen que la buena señora metía la pata en público con mucha frecuencia, lo que habría originado la coletilla.
Aunque nacido en Oviedo, Peláez fue concebido en Caracas, tiene orígenes familiares en Aller y Somiedo, se crió en Lugo y trabajó en Manchester. No destaca por una vestimenta extravagante ni por llevar collares ni pendientes. Este humilde plumilla ignora si el Consejero vive en una buhardilla de Pumarín, como aquella singular mujer con la que ayer le comparó la oposición.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria