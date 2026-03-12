¿Quién dijo Parlamento?

La relación de Pedro Sánchez con el Congreso de los Diputados parece haberse convertido en un ejercicio de mínima exposición, por no decir de pasotismo. No parece importarle que en una democracia parlamentaria, el Gobierno gobierna bajo la mirada permanente del Parlamento. No se trata de un formalismo ni de una liturgia protocolaria más, hacerlo es es la esencia misma del sistema. La deriva que ha adoptado el Presidente debería resultar inquietante para cualquier demócrata, como ya lo fueron en su día aquellas palabras premonitorias propias de autócratas cuando dijo que si no podía gobernar con el respaldo del Congreso lo haría sin él. Las recordarán.

La ausencia prolongada del jefe del Ejecutivo en el pleno del Congreso —dos años sin acudir con regularidad a la Cámara— no puede explicarse como una simple cuestión de agenda. Tampoco lo es la decisión de esquivar el debate sobre el estado de la nación, ese ritual político en el que el Gobierno se somete al escrutinio general de la oposición y del país. En paralelo, el Senado —donde la mayoría es adversa al Ejecutivo— se ha convertido en un compromiso más que el presidente prefiere evitar.

La vida parlamentaria es el pulso de una democracia madura, y cuando ese pulso se debilita todo el sistema acusa anemia institucional. Ningún presidente del Gobierno en la etapa democrática había optado por reducir hasta tal punto su exposición ante las Cortes. La rendición de cuentas, convertida en una comparecencia ocasional, pierde así su naturaleza política para transformarse en un trámite excepcional. Gobernar en minoría es difícil; hacerlo bajo una aritmética parlamentaria inestable, más aún. Todo el mundo es consciente de ello. Pero precisamente por eso el Parlamento debería ser el espacio central del debate político, no un escenario a eludir. Mientras, el Ejecutivo toma sus decisiones de espaldas al poder legislativo. La política no debe reducirse a las ruedas de prensa sin preguntas.