Opinión
Un error sin perdón de doña Úrsula
El derecho, el sistema de normas, vive siempre en dos mundos, uno el de las propias normas y otro el de su efectiva aplicación. No siempre van unidos, a veces las normas no se acatan o se infringen. El derecho debe adoptar entonces las medidas para imponer el imperio de la ley al infractor. Sin embargo, esto no siempre es posible. Por ejemplo, en el mundo de la delincuencia las bandas organizadas hacen con frecuencia, impunemente, vida fuera de la norma. En el orden internacional, formado por estados soberanos, estos se saltan a veces las normas y van a su aire, si tienen poder para ello. Ahora bien, la vigencia de las normas y la denuncia de su infracción ni puede renunciarse ni fomentar confusión al respecto. Cuando el infractor es más fuerte que los defensores de las normas y está determinado a infringirlas, no se puede hacer nada efectivo. Pero tampoco justificar lo que ha hecho.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria