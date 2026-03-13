Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Si yo fuera

Si yo fuera Abascal haría justo lo que está haciendo. ¿Para qué subir al tranvía del sistema (con responsabilidades y revisores que no te pasan una) mientras la calle te crece poco a poco alrededor, con más razón aún si aspiras a sacarlo de la vía para cambiarlo por un caudillaje autocrático de tipo trumpiano? Si yo fuera Feijóo empezaría a engrasarme la cintura, para doblar, e incluso una rodilla si hace falta, para pedir la mano a los nacionalismos (como hace 30 años hizo Aznar) y así completar aforo en una mayoría de gobierno, abriendo una partida que restablezca el único espectro de centro-derecha posible hoy por hoy en España. Si yo fuera Sánchez convocaría elecciones generales antes de que, acabada la guerra y disueltos sus humos, la gente, que últimamente hace vida en tiempo real en un mundo sin memoria (por eso pasa lo que pasa) se olvide de que la hubo y de sus muertos.

