Si yo fuera Abascal haría justo lo que está haciendo. ¿Para qué subir al tranvía del sistema (con responsabilidades y revisores que no te pasan una) mientras la calle te crece poco a poco alrededor, con más razón aún si aspiras a sacarlo de la vía para cambiarlo por un caudillaje autocrático de tipo trumpiano? Si yo fuera Feijóo empezaría a engrasarme la cintura, para doblar, e incluso una rodilla si hace falta, para pedir la mano a los nacionalismos (como hace 30 años hizo Aznar) y así completar aforo en una mayoría de gobierno, abriendo una partida que restablezca el único espectro de centro-derecha posible hoy por hoy en España. Si yo fuera Sánchez convocaría elecciones generales antes de que, acabada la guerra y disueltos sus humos, la gente, que últimamente hace vida en tiempo real en un mundo sin memoria (por eso pasa lo que pasa) se olvide de que la hubo y de sus muertos.
