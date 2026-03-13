A vueltas con la mina de Salave

Nuevamente me toca escribir acerca de la Mina de Salave. Reitero mi falta de relación personal y profesional con la empresa concesionaria del yacimiento. Únicamente me mueve el interés general de Asturias y su desarrollo industrial. Asturias puede desarrollar un sector minero metálico estratégico para España y la Unión Europea muy importante si las Administraciones tienen visión de futuro. Con 45 años de experiencia minera me interesa la geología, la investigación geológica y el desarrollo de grandes proyectos mineros como Salave.

Vuelvo a subrayar que conozco el proyecto minero de Salave desee desde mi época como Presidente del Colegio de Geólogos de Asturias. Es un magnífico proyecto minero. Por resumir, se realizará un plano inclinado (un túnel descendente) desde un punto alejado de la costa y de la población que tendrá un kilómetro de longitud. Este túnel llegará a la vertical de la mina romana a cielo abierto a unos 100 m de profundidad. Desde este túnel se abordará el desarrollo de las diferentes infraestructuras y la excavación de las cámaras saliendo por el todo el material excavado que, una vez concentrados los minerales de interés, volverá al interior para el relleno de las cámaras. En superficie se formara una escombrera y unas balsas temporales con el material de la excavación. Así, la mina no tendrá ningún impacto en superficie salvo la bocamina y la escombrera temporal, cuyos materiales serán utilizados para el relleno total de los huecos del interior, incluidos el túnel principal y la bocamina que quedarán completamente rehabilitados al final de la explotación.

No habrá consecuencias negativas para el yacimiento de oro explotado por los romanos pues la explotación subterránea se iniciara unos 100 m por debajo de la vertical de las lagunas de Silva respetando un mínimo de 50 m respecto a su fondo. Pido otra vez que la Administración regional proceda a la limpieza y rehabilitación de la mina romana de Salave. Está en un estado lamentable y podría ser un activo turístico muy importante, similar a las Médulas de León, para todo el occidente de Asturias. Respecto a los acuíferos señalaré que, en Salave, no existen acuíferos pues el macizo rocoso está formado por pizarras impermeables en las que se intruye el granito que da origen a la mineralización. No hay porosidad ni permeabilidad suficientes para poder considerar que este macizo rocoso puede constituir un sistema acuífero. Siempre se habla de la "afección a los acuíferos" como un gran inconveniente del proyecto.

En cuanto a la afectación a la línea de costa y al Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA) ésta es inexistente. El yacimiento no va "baxu´l mar". Esta en tierra y a más de 100 m de profundidad. Hay casos en la actualidad de minas subterráneas que se desarrollan bajo suelo protegido por el POLA que funcionan sin problemas desde hace décadas, sin afectar al suelo próximo a la costa que protege el POLA. Salave se desarrolla en el subsuelo granítico bajo la antigua mina romana en condiciones totalmente respetuosas con las regulaciones del POLA. Por otro lado, la posibilidad de una conexión con el mar debe desecharse pues, de existir, la mina se rellenaría de agua sin posibilidad de recuperación. Así pues, ni los pescadores tienen que temer por sus capturas ni la Administración puede alegar que la mina, dada su profundidad, afecta a los terrenos del litoral ni a la costa. De hecho, el proyecto subterráneo de Salave ya recibió, por el Gobierno del Principado, una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2012.

Por otro lado, en los últimos días hemos leído que el Director General y el Consejero de Ordenación Territorial, declaran que "el POLA impide las actividades mineras en la zona". Faltan radicalmente a la verdad. El POLA prohíbe las actividades mineras a cielo abierto pero no prohíbe las actividades subterráneas cerca de la costa o en el litoral. Sería grave que ambos políticos desconozcan la normativa legal existente y algunas sentencias de nuestros tribunales. Mas grave sería aun que realicen ese tipo de declaraciones para confundir a la opinión pública o por algún cálculo político cuyo alcance se me escapa o bien porque estén preparando algún tipo de expropiación de los derechos mineros de explotación del grupo Salave, vigentes desde hace más de 30 años. Esto sería todavía mucho más grave.

Parece de sentido común que las actividades subterráneas que se realizan en la costa no estén prohibidas. Así, en nuestra costa, existen numerosos emisarios subterráneos de estaciones de depuración de aguas que no podrían haberse ejecutado siguiendo el criterio expuesto por ambos, Citaré dos: el de la playa de Xagó (Gozón) y el del municipio de El Franco. Ambos políticos faltan, por tanto, a la verdad y no sé si lo hacen conscientemente. En cualquier caso, no es una forma inteligente de defender las posturas contrarias al proyecto minero. Defender una postura contraria es legítimo pero sin hacer ejercicios poco claros sino dando argumentos en contra de la concesión de este proyecto que traería desarrollo económico y social a Tapia de Casariego, a Asturias y a España en general. No se olvide que Salave es la mayor reserva de oro no explotada en Europa. Defiendan, pues, otras formas de industrialización de la zona que a mí, personalmente, se me escapan. El Gobierno del Principado ha hecho una ley que, con el rimbombante título de "Proyectos Estratégicos", se suponía que serviría para adelantar la tramitación de los proyectos de interés para la región tanto en inversión como en número de puestos de trabajo directos creados. Como ya comenté en un artículo anterior, el proyecto minero supera todos los requisitos legales y los números que pedía la ley, con más de 100 millones de euros de inversión y más de 200 puestos de trabajo directos. La Administración regional, sin embargo, ha considerado estratégico un supermercado de Costco. La Montaña parió un ratón.