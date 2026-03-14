Opinión | En corto y por derecho
La muerte de Raúl del Pozo y la "firma" oculta de la Reina Letizia
El pasado martes, tras el fallecimiento del periodista conquense Raúl del Pozo, la cuenta oficial de X de la Casa Real publicó un mensaje de despedida con una elevada carga sentimental y un lirismo poco habitual en ese tipo de publicaciones institucionales.
El texto remarcaba, por ejemplo, que Del Pozo "mostró en su columnismo extraordinario la precisión que dan las lecturas aquilatadas y la mirada de quien ha atravesado calles, sombras y la orilla de todos los márgenes". También señalaba el mensaje real que el reportero "sentía que tocaba el cielo con las manos al publicar en primera", así como que era "el mejor relator del ruido de la calle y quien mejor colgaba el teléfono".
No fueron pocos los usuarios de la red social que apuntaron que el estilo de escritura y el afecto personal que transmitía el mensaje denotaba que la mano que lo firmaba era la de otra (ex) periodista: la Reina Letizia. Sin duda, la ovetense guardaba cariño a Del Pozo, como demostró su asistencia al velatorio en la Casa de la Villa de Madrid.
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