Opinión
Plataformas
Las plataformas, como nuevas formas de gozar del cine en pantallas pequeñas, nunca serán lo mismo como celebración, pero, pese a tanta basura en serie como albergan, están salvando el cine de la tiranía de los circuitos, que dejan fuera de ellos filmes muy notables o, empujadas por la dictadura más estúpida, la de la novedad, arrojan al pasado otros memorables. En la que me tiene de abonado he podido ver en una semana un soberbio estreno que no será fácil ver en las salas, el de la discursiva, didáctica, tierna y, para mí, descacharrante “Parque Lezama” (2026), de Juan José Campanella, y repetir, dos décadas después de su estreno, el magnífico thriller rural “La noche de los girasoles” (2006), de Jorge Sánchez-Cabezudo, precursor del culto a la España vacía (que Sergio del Molino popularizaría diez años después), un drama redondo y repleto de señales en todas direcciones.
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