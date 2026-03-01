Entre bombas y votos

La guerra continúa en Oriente Medio sin que Estados Unidos e Israel hayan aclarado sus objetivos, con la seguridad de que tendrá graves consecuencias económicas y la sensación generalizada de una mayor incertidumbre política global. En esta situación de extrema complejidad, a la Unión Europea se la ve empequeñecida. Presa de una fuerte división interna y con muchas dudas sobre si practicar una política de valores o bien otra de intereses, sus líderes defienden postulados en apariencia contradictorios, que delatan una falta de determinación a la hora de actuar y generan cierta frustración en la opinión pública.

La precisión que se ha visto obligada a hacer la presidenta de la Comisión vista la polémica suscitada por una lectura retorcida de su discurso del lunes, es todo un síntoma. En la búsqueda de la paz, que está en la esencia de la Unión, Europa tiene que proyectar poder, dijo. Casi con las mismas palabras, Josep Borrell ya había dicho que Europa debía aprender a utilizar el lenguaje del poder. Y Von der Leyen añadió: "La idea de que podemos replegarnos y retirarnos de este mundo caótico es sencillamente una falacia. Europa no puede dar forma al mundo desde la barrera". La afirmación lleva implícita la advertencia de que el respeto a las normas en un orden mundial tan precario como el actual no es garantía suficiente para la seguridad de nadie y que es necesario implicarse y dotarse de fuerza disuasoria.

Con las letras del "no a la guerra" escritas en color rojo y gualdo en una pancarta, envuelto en la bandera y proclamando el orgullo de ser español, cerró Pedro Sánchez la campaña electoral en Valladolid. La región castellanoleonesa es la que más se identifica con el carácter nacional, eso que Caro Baroja consideraba un mito amenazador y peligroso, y allí emergió durante la II República la reacción más hostil a la concesión de autonomía política a Cataluña. Y Feijóo hizo lo propio, pero solicitando a los electores una amplia mayoría del PP como castigo al líder socialista.

Se especula con el deseo de Estados Unidos de acabar pronto la guerra, se sostiene a la contra que nunca abandonará a su fiel aliado Israel, partidario de reducir Irán y los grupos armados que tutela a cenizas, y se vaticina un enorme fracaso de la operación militar en curso. La duración de la guerra iniciada es una incógnita más. Cesen de inmediato las hostilidades o sigan los drones y proyectiles surcando los cielos del Oriente Medio, las elecciones autonómicas en Castilla y León han devuelto la atención de los españoles a la política nacional. La astucia política de Pedro Sánchez está de sobra probada, pero resulta cada vez menos efectiva y los hechos se imponen.

El PSOE cosecha tres derrotas seguidas allí donde en 2019 ganó otras tantas elecciones incluso con mayorías holgadas, cierto es que favorecido por la depresión que sufría el PP tras la caída de Rajoy. Los electores de Extremadura, Aragón y Castilla y León tienden a votar al mismo partido en todas las elecciones, al igual que los andaluces, por lo que el resultado de estas elecciones podría estar prediciendo el de las generales en las tres comunidades autónomas, con la salvedad de que el sistema electoral facilita en estas el acceso a los escaños de Vox, y por el contrario lo dificulta en las elecciones al Congreso.

Este es el panorama. El gobierno de coalición, en minoría, sin dar noticia del proyecto de presupuestos, expuesto a un rechazo en cada votación parlamentaria, intenta disimular la imposibilidad de gobernar, en el pleno sentido de la palabra, entreteniendo el tiempo. Y el partido que lo dirige va firmando derrotas elección tras elección. Por otra parte, el PP se esmera en mantener el equilibrio hasta que llegue el momento para el que se cree destinado. La espera se le está haciendo eterna y está produciendo una erosión en su imagen y en su apoyo electoral. Vox, mientras sea agraciado por el escrutinio, se tomará su tiempo para deshojar sin prisas la margarita de su contribución a la gobernabilidad y crear tensión en sus adversarios. La intención de Pedro Sánchez de estirar este estado de cosas augura una larga y nada productiva agonía de la legislatura en su tramo final. Después de todo, la política española está en una situación tan precaria como la gobernanza mundial. Será el signo de los tiempos, hasta que se haga la luz y alumbre un orden nuevo y estable. Que sea liberal y democrático.