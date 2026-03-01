Opinión
Lemas y dilemas
Los argumentos tramposos del "no a la guerra"
El no a la guerra disfraza un argumento tramposo. Convertido en consigna moral absoluta, el eslogan pretende clausurar cualquier matiz y expulsar del debate público a quien no se someta a su simplificación. La mayoría de las personas razonables y de buena fe rechazan la violencia bélica como método ordinario de resolución de conflictos. Pero esa aversión general no equivale a un pacifismo acrítico ni a aceptar el marco simplista del blanco o el negro: o estás contra la guerra o estás a favor. La realidad internacional, por desgracia, rara vez admite consignas tan cómodas. No vale el lema si hay dilema.
Una mayoría de la ciudadanía de Israel apoya el ataque contra Irán. ¿Por qué? Porque no se trata de una amenaza abstracta ni retórica. Irán ha proclamado reiteradamente su voluntad de borrar a Israel del mapa y trabaja, además, para dotarse de la capacidad material de hacerlo. Ante ese oscuro horizonte, la percepción de riesgo existencial pesa más que cualquier apelación genérica al pacifismo.
Si Irán quedara desarmado y su programa nuclear aniquilado, la amenaza desaparecería. Constatar esta evidencia no implica bendecir la acción militar ni ignorar sus costes humanos, políticos y jurídicos. Significa, simplemente, reconocer que hay decisiones trágicas en las que ninguna opción es moralmente limpia. Negarse a reconocer esa complejidad, refugiándose en consignas, no es una postura ética superior: es una forma de irresponsabilidad intelectual. Y en política, como en los viajes, no siempre el trayecto más corto es el más sensato, ni el billete de ida el más prudente si no hay opción de vuelta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo