Mascotas prisioneras

En una sociedad muy desequilibrada mentalmente, los perros y gatos, que son lo más común, que todos los que se precian como humanos los tienen, uno o más de estos animales, como hijos a su lado y que los visten como seres humanos, los tratan mejor que a muchos de los humanos, padres o abuelos, estos animalitos están sufriendo las consecuencias de un cariño humano no deseado por las mascotas; en todo caso, no son hijos, son animales y, como tales, quieren vivir, no quieren baños con perfumes ni champús, ni corsés, ni cadena y menos bozales, quieren libertad, ser medio salvajes, animales libres que salen y entran cuando quieren en una casa de campo, como lo hacían en mi casa de labradores.

Allí eran felices, aquí los veo tristes viviendo en un piso y ladrando constantemente por su libertad, es una vida tormentosa en una sociedad donde los animales los tratan como seres humanos y a los seres humanos como animales, mientras a estos los convierten en humanos que odian estos animalitos, tanta humanidad no comprendida, son injustamente mal queridos por privarles de libertad, a ver si se entera esta sociedad desequilibrada de esas madres y padres que abortan pero adoptan perros y gatos como hijos, todo contra natura, eso sí es maltrato animal.