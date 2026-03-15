El Rey se marca un TikTok en Bolivia por cuenta ajena

El estreno del Rey Felipe en TikTok ha sido en Bolivia, en cuenta ajena y a cargo de un amigo medio gallego. El presidente del país, Rodrigo Paz Pereira –que nació en Santiago de Compostela en 1967 y para más señas es sobrino de la mujer del nacionalista Xosé Manuel Beiras, la fallecida pintora Aurichu Pereira–, recibió al monarca español días atrás. Ha sido un encuentro más personal que oficial, porque Felipe VI y Paz son amigos desde hace mucho: coincidieron de jóvenes estudiando en Washington.

Y de aquellos años de juventud y confidencias ha salido ahora un TikTok al margen de cualquier filtro o "fiscalización" oficial de la Casa Real, de cuya supervisión se escapa alguna vez también la Reina Letizia con esos discursos reivindicativos y tan libres que hace últimamente.

Ahora bien, ella lleva la batuta, cosa que no le ha pasado al Rey en La Paz. En el vídeo aparece detrás del Presidente, sonriente y aguardando su turno para hablar. "Es un honor estar aquí contigo apoyando la nueva etapa de una Bolivia abierta al mundo", dice Felipe de Borbón, más en "modo amigo" que en "modo Jefe de Estado". Rodrigo Paz es el que dirige, con el móvil en la mano para grabar. "Me encuentro con un gran amigo personal, pero, sobre todo, un gran ser humano", expresa el mandatario, que no ahorra en piropos al Rey. Sin filtros, sin trípodes y sin una legión de asistentes ni de "social media manager". Y, al menos, con apariencia de ser algo espontáneo.