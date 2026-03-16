Opinión
carlos sans
5.600 millones
Leo que en los dos primeros días del ataque a Irán los Estados Unidos se gastaron 5.600 millones de dólares en munición. Sí, sí; lo han leído bien: solo en dos días gastaron esta ingente cantidad de dinero para matar a unos 1.500 civiles que nada tenían que ver con el conflicto, al líder supremo y a varios mandatarios iraníes, además de destruir lugares estratégicos, barcos de guerra, instalaciones con misiles, fábricas y centros de producción, sistemas de defensa y centros de mando y control.
Se han destruido con millones de dólares material e instalaciones que valen otros tantos millones de dólares. Si pudiésemos llegar a saber la cifra total de lo que vale lo que se ha destruido y sumarlo a lo que cuesta la destrucción, la cifra sería vergonzosa y nos mostraría la absoluta indecencia que supone una guerra de estas características. Más allá de las irreversibles pérdidas humanas, nos hallamos frente a un derroche de dinero que de no ser utilizado para destruir sino para construir bienes destinados a obra social, tendríamos un mundo mucho mejor.
Se me ha ocurrido preguntarle a la inteligencia artificial lo siguiente: "Dime qué instalaciones de primera necesidad se podría construir si dispusiéramos de 5.600 millones de dólares". La lista es interminable, pero destaco lo que más me ha llamado la atención: un hospital moderno cuesta entre 150 y 400 millones de dólares. Es decir, que se podrían construir entre 15 y 35 hospitales completos. Unas 500 escuelas, entre 10 y 50 plantas de agua potable y unas 30.000 viviendas, que darían alojamiento a unas 100.000 personas.
Me dejo muchas más cosas que me sugiere la inteligencia artificial. Pero creo que lo expuesto es suficiente para ver cómo la estupidez humana es capaz, en 48 horas, de cometer una masacre humana y económica tan injustificable como aberrante. ¡Que paren el mundo, que me bajo! n
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
- Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
- El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos