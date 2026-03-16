Leo que en los dos primeros días del ataque a Irán los Estados Unidos se gastaron 5.600 millones de dólares en munición. Sí, sí; lo han leído bien: solo en dos días gastaron esta ingente cantidad de dinero para matar a unos 1.500 civiles que nada tenían que ver con el conflicto, al líder supremo y a varios mandatarios iraníes, además de destruir lugares estratégicos, barcos de guerra, instalaciones con misiles, fábricas y centros de producción, sistemas de defensa y centros de mando y control.

Se han destruido con millones de dólares material e instalaciones que valen otros tantos millones de dólares. Si pudiésemos llegar a saber la cifra total de lo que vale lo que se ha destruido y sumarlo a lo que cuesta la destrucción, la cifra sería vergonzosa y nos mostraría la absoluta indecencia que supone una guerra de estas características. Más allá de las irreversibles pérdidas humanas, nos hallamos frente a un derroche de dinero que de no ser utilizado para destruir sino para construir bienes destinados a obra social, tendríamos un mundo mucho mejor.

Se me ha ocurrido preguntarle a la inteligencia artificial lo siguiente: "Dime qué instalaciones de primera necesidad se podría construir si dispusiéramos de 5.600 millones de dólares". La lista es interminable, pero destaco lo que más me ha llamado la atención: un hospital moderno cuesta entre 150 y 400 millones de dólares. Es decir, que se podrían construir entre 15 y 35 hospitales completos. Unas 500 escuelas, entre 10 y 50 plantas de agua potable y unas 30.000 viviendas, que darían alojamiento a unas 100.000 personas.

Me dejo muchas más cosas que me sugiere la inteligencia artificial. Pero creo que lo expuesto es suficiente para ver cómo la estupidez humana es capaz, en 48 horas, de cometer una masacre humana y económica tan injustificable como aberrante. ¡Que paren el mundo, que me bajo! n